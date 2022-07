O Planeamento Familiar tem conhecimento de 516 abortos realizados no ano passado. Uma dezena foi feita no estrangeiro. Se houve mais, fora do acompanhamento daquele serviço, esses dados não são conhecidos.

Atualidade em síntese 13 JUL 2022

Cerca de 500 abortos realizados no Luxemburgo em 2021

O Planeamento Familiar tem conhecimento de 516 abortos realizados no ano passado. Uma dezena foi feita no estrangeiro. Se houve mais, fora do acompanhamento daquele serviço, esses dados não são conhecidos.

De acordo com o relatório anual do serviço, 507 Interrupções Voluntárias da Gravidez (IVG) foram feitas no Luxemburgo e nove no estrangeiro. Do total de abortos – 516 – de que o Planeamento Familiar tem conhecimento, 449 foram realizados pelo próprio serviço, tratando-se aqui de IVG através de medicamento (até às 7 semanas de gravidez).

Os dados da estrutura revelam também que, em média, as interrupções foram feitas por volta das quatro semanas de gravidez.

No total, em 2021, 601 mulheres entraram em contacto com o Planeamento Familiar na sequência de uma gravidez indesejada, sendo que 579 marcaram uma consulta para pedir uma IVG. Catorze decidiram prosseguir com a gravidez, ao passo que 565 confirmaram o pedido de IVG. Destas últimas, 49 acabaram por não realizar o aborto nas estruturas daquele serviço de planeamento familiar. Em causa terão estado abortos espontâneos, gravidezes ectópicas ou simplesmente uma mudança de opinião, indica a estrutura.

De acordo com o relatório, o Planeamento Familiar praticou 5.570 IVG medicamentosas desde 2008, ano a partir do qual passou a poder realizar a intervenção.

Mas estes são apenas os dados dos abortos de que o Planeamento Familiar tem conhecimento, isto é, casos de mulheres que recorreram aos seus serviços. Qualquer eventual IVG feita sem que tenha havido um contacto com o serviço não entra nestas estatísticas.

Trabalhador morre em acidente em Medernach

Mais uma vítima mortal no local de trabalho. Um trabalhador da construção morreu esta terça-feira, vítima de um acidente numa obra junto à estrada, em Medernach.

Segundo um comunicado da polícia, o trabalhador tinha 45 anos, residia no sul do Luxemburgo e acabou por falecer no hospital devido à gravidade dos ferimentos.

O acidente ocorreu quando um carro que circulava na rua de Larochette, em Medernach, embateu contra a porta de um contentor que se abriu enquanto estava a ser retirado de um camião, à beira da estrada.

O forte embate fez ricochete na porta do contentor, acabando por atingir o trabalhador.

O homem foi transportado de helicóptero com ferimentos graves, mas acabaria por falecer depois no hospital, refere a polícia.

AtHome. Preços da habitação baixaram em algumas zonas do país

São dados do portal Athome.lu. Depois de um aumento de 10,5% no primeiro trimestre do ano – confirmado pelo Instituto Nacional de Estatística – , a evolução dos preços da habitação abrandou no segundo trimestre de 2022 e, em algumas zonas, houve mesmo uma quebra. De acordo com dados do AtHome, divulgados hoje, o aumento global foi de 8%.

As estatísticas do portal de compra e venda de casas e apartamentos indicam que os preços dos imóveis antigos cresceram 8,6% no segundo trimestre do ano, face ao mesmo período de 2021. Já os preços dos imóveis novos aumentaram 6,3%.

Desagregando os dados, há no entanto uma região do país onde o custo da habitação registou um crescimento muito superior. Trata-se do norte do Luxemburgo, onde os preços progrediram 17,4% num ano. Esta evolução deve-se sobretudo aos preços das casas antigas, que aumentaram 19,1% no espaço de um ano. No sul, este tipo de habitação encareceu 12% e no centro 10,4%.

No caso dos imóveis novos, o aumento médio foi de 6,3%, mas o AtHome dá conta de algumas quebras localizadas. É o caso do leste do país, onde, segundo o AtHome, “os preços dos apartamentos novos parecem ter caído 6,7%”. Outra das diminuições verifica-se na região centro, onde se nota uma tendência de quebra ao nível do preço médio das casas. O AtHome fala numa quebra de 8%.

Vacinação obrigatória. Governo faz declaração no Parlamento

É o ponto forte da sessão pública desta quarta-feira. O Governo faz hoje uma declaração na Câmara dos Deputados sobre o parecer complementar do grupo de peritos relativamente à vacinação obrigatória contra a covid-19.

O Executivo já fez saber, na semana passada, que não tenciona avançar com a obrigatoriedade da vacina para determinados grupos, pelo menos para já.

No seu parecer complementar, o grupo de especialistas recomendou a vacinação obrigatória para as pessoas a partir dos 50 anos, visto que serão cerca de 30.000 os residentes deste grupo etário que ainda não estão imunizados. Outra das recomendações do grupo ad hoc prende-se com os profissionais da saúde. Os peritos entendem que estes devem ser obrigados a revelar se estão vacinados ou não.

Para já, o Governo de Xavier Bettel não pretende implementar estas medidas por considerar que a situação atual não o justifica. Mas o parecer dos peritos não foi em vão. O Executivo decidiu preparar dois projetos de lei – um que estipula a vacinação obrigatória para as pessoas com mais de 50 anos e outro sobre a vacinação dos profissionais de saúde –, para que o Luxemburgo possa avançar com essas medidas se houver um agravamento da situação pandémica.

A sessão pública desta quarta-feira tem início marcado para as 14h00. O debate com os deputados acontece amanhã.

Certificados de afiliação e de rendimentos disponíveis através do site MyGuichet.lu

A partir de agora é possível obter os formatos eletrónicos do certificado de afiliação e do certificado de rendimentos através do site MyGuichet.lu.

O Centro Comum de Segurança Social (CCSS) emite uma média de 3.200 certificados de afiliação e 360 ​​certificados de rendimentos por mês.

Para beneficiar deste novo serviço, os interessados terão de entrar no "espaço privado" em MyGuichet.lu e subscrever a função eDelivery para o CCSS. A subscrição é feita na secção “Mes donnés”, selecionando “Santé/Social” e depois Centro Comum de Segurança Social (CCSS).

Depois do pedido, segue uma notificação por email de que o certificado está disponível no "espaço privado".

Outro serviço também disponível é a consulta de dados relativos à filiação na segurança social. O segurado pode consultar as suas afiliações, atualizadas diariamente, na secção CCSS em MyGuichet.lu.

Champions. F91 Dudelange vence Tirana por 2-1 e passa à segunda fase de eliminatórias

O F91 Dudelange foi vencer esta terça-feira no terreno do KF Tirana, da Albânia, por 2-1, no jogo da segunda mão da primeira ronda de eliminatórias da Champions.

Os golos da equipa treinada pelo português Carlos Fangueiro foram marcados por Filip Bojic, aos 50 minutos, e Dejvid Sinani, aos 61m, enquanto os albaneses marcaram o golo de honra aos 78m.

Depois de ter vencido na semana passada por 1-0 em casa, o campeão do Luxemburgo passa para a segunda fase de eliminatórias com o resultado de 3-1 nos dois jogos.

Na segunda fase, o F91 Dudelange vai jogar contra o vencedor do jogo entre os romenos do Cluj e os arménios do Pyunik, a ser disputado esta quarta-feira.

Sul do Luxemburgo em alerta amarelo devido ao calor

O Meteolux colocou o sul do país em alerta amarelo esta quarta-feira devido ao calor. O alerta vai vigorar entre as 13h e as 19h. O alerta amarelo é o segundo numa escala de quatro (onde verde significa ausência de perigo e vermelho é classificado como perigo extremo).

As temperaturas deverão chegar aos 32 graus esta tarde, prevendo-se que os termómetros voltem a estar acima dos 30 graus no fim de semana, particularmente no domingo.

Amanhã os termómetros deverão baixar ligeiramente para os 30 graus.

Já na sexta e sábado as máximas vão rondar entre os 24 e 27 graus. No domingo os termómetros voltam a subir até aos 32 graus.

O sol deverá continuar a brilhar até ao fim de semana, não havendo previsão de chuva.

Autoridades portuguesas alertam para agravamento das condições meteorológicas

Em Portugal, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou para o agravamento das condições meteorológicas para os próximos dias e para o risco de reativação de incêndios, apelando à “tolerância zero para o uso de fogo”.

Portugal continental entrou na segunda-feira em situação de contingência, que deverá terminar na sexta-feira, mas que poderá ser prolongada caso seja necessário.

A declaração da situação de contingência foi decidida devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para o agravamento do risco de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país, segundo disse, no sábado, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

Reino Unido/Crise: Oito candidatos avançam para suceder a Boris Johnson

Apenas oito dos 11 candidatos declarados cumpriram os requisitos para concorrer à liderança do Partido Conservador e suceder a Boris Johnson como primeiro-ministro britânico.

De acordo com o calendário estipulado, o grupo parlamentar inicia hoje uma série de votações secretas para reduzir o número de candidatos a dois finalistas, sendo necessário pelo menos 30 votos para passar à segunda volta na quinta-feira.

Novas votações poderão ser realizadas na próxima semana, mas o sucessor de Boris Johnson só está previsto ser anunciado em 05 de setembro, após o voto dos cerca de 200.000 militantes de base do Partido Conservador feito por via postal.

Vídeo. Xavier Bettel usa o próprio sapato para consertar bandeira francesa

O primeiro-ministro Xavier Bettel revelou ontem a sua faceta de 'MacGyver' na arte do improviso, mas por uma boa causa.

Sem um martelo por perto, Xavier Bettel descalçou o sapato para consertar uma bandeira francesa durante a inauguração do parque de estacionamento de Thionville-Metzange, na França.

Bettel estava prestes a começar o seu discurso quando a bandeira francesa, colocada entre as do Luxemburgo e da União Europeia, desprendeu-se.

Depois de uma tentativa sem êxito para segurar a bandeira, o governante luxemburguês descalçou-se e usou o seu sapato para tentar resolver a situação, perante o riso e posterior aplauso dos presentes.

O Parque Thionville-Metzange é um dos projetos cofinanciados pelo Luxemburgo que visam melhorar a acessibilidade dos transfronteiriços.

Combustíveis descem a partir de quinta-feira

Os combustíveis vão descer a partir da meia-noite.

O gasóleo vai descer 0,6 cêntimos, para 1,843 euros.

Por sua vez, a gasolina 95 cai 6,1 cêntimos, para 1,762 euros e a 98 desce 7,1 cêntimos, para passar a custar 2,006 euros.

