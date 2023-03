UEL diz que este dado é muito importante.

Mão de obra

Cerca de 25% dos trabalhadores têm mais de 50 anos

É mais um aspeto a ter em conta quando se fala de falta de mão de obra. Estima-se em 25% a taxa de trabalhadores no Luxemburgo com 50 anos ou mais.



O dado é avançado pela União das Empresas Luxemburguesas (UEL) que o usa para alertar, uma vez mais, para a penúria de mão de obra no país. O facto de um quarto da população ativa já não ser jovem vem também comprovar que vêm aí tempos difíceis. A entidade patronal diz que, em alguns setores, a situação é grave.

Embora este seja um problema verificado a nível europeu, a UEL sublinha que nunca o Luxemburgo sentiu a penúria de trabalhadores desta forma. Por cá, a falta de mão de obra afeta todos os setores económicos e todos os perfis profissionais, o que faz com que a amplitude do problema seja ainda mais carregada no país.

De uma forma geral, o Luxemburgo deverá precisar de cerca de 300.000 trabalhadores até 2030, de acordo com a UEL.

Artigo: Diana Alves | Foto: DR