Atualidade em síntese 15 MAR 2022

Cerca de 2.500 refugiados ucranianos já estão no Luxemburgo

Prevê-se a chegada de muitos mais refugiados nos próximos dias e semanas.

À volta de 2.500 refugiados ucranianos chegaram nos últimos dias ao Luxemburgo, sendo que se prevê a chegada de muitos mais nos próximos dias e semanas. Uma informação avançada esta manhã pelo ministro da Imigração, Jean Asselborn, aos microfones da RTL.

Segundo o ministro, o país dispõe atualmente de pouco mais de 1.300 camas em estruturas de acolhimento para recém-chegados, sendo que está previsto criar mais camas na LuxExpo, em Kirchberg, e na comuna de Contern. Asselborn salienta que muitos dos refugiados que chegam ao Grão-Ducado não chegam a ser albergados numa estrutura, mas vão diretamente para famílias residentes no país.

Fica ainda a informação que todos os requerentes de proteção internacional têm direito a 200 euros por mês e por pessoa, independentemente se estão numa estrutura do Estado ou numa família.

Ainda na sexta-feira passada, Jean Asselborn pediu para que os cidadãos do Grão-Ducado não utilizem os próprios meios para viajar para as fronteiras da Ucrânia para trazer de volta os refugiados, a não ser que tenham providenciado um alojamento a médio prazo. O objetivo é não sobrecarregar as estruturas e ter tempo de gerir a situação.

Partido Pirata diz que não deve haver 'refugiados de segunda' no Luxemburgo

O partido Pirata defende que o Luxemburgo não deve ter "refugiados de segunda classe" e que todos devem ser acolhidos com um alojamento adaptado às suas necessidades.

Cerca de 70 requerentes de asilo foram recentemente transferidos da estrutura de alojamento de emergência de Kirchberg (SHUK no acrónimo francês) para o centro dos sem-abrigo 'Ação Inverno', no Findel.

Fonte do Ministério da Imigração explicou à RTL Today que os requerentes de asilo, na sua maioria pessoas que fogem da guerra no Iraque, Síria ou Afeganistão, tinham de dar lugar aos refugiados oriundos da Ucrânia.

Como reação a esta medida, o partido Pirata refere num comunicado que "é absolutamente inaceitável" que estas pessoas tenham sido transferidas para a 'Ação Inverno', uma estrutura que não se destina a acolher pessoas que fogem de guerras e perseguições.

O partido Pirata defende que todas as pessoas que chegam ao país, provenientes de ambientes de guerra ou perseguição, "merecem um alojamento adaptado às suas necessidades".

Quanto aos requerentes de proteção internacional, os Piratas insistem que os processos deles devem ser finalizados no prazo máximo de um ano e que "não devem ser tratados como pessoas de segunda classe", nem em função da sua origem.

O partido da oposição refere ainda que o Governo luxemburguês não deve tolerar uma "situação de competição entre os seres mais fracos e vulneráveis".

Sanções à Rússia. Não há risco sistémico para praça financeira do Luxemburgo

O que significam as sanções europeias e internacionais contra a Rússia para o setor financeiro do Luxemburgo? Uma pergunta à qual o diretor geral da Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF), Claude Marx, respondeu em comissão parlamentar.

Claude Marx afirmou que as sanções não representam um risco sistémico para o Grão-Ducado, embora o impacto sobre as dimensões ativas e passivas sejam reais. Do lado dos bancos, os montantes abrangidos representam 4 mil milhões de euros. Segundo o diretor geral do organismo, mesmo os bancos mais afetados por este tipo de produtos financeiros podem encaixar o choque.

No entanto, os deputados mostraram-se preocupados com as consequências a longo prazo na praça financeira do Luxemburgo, caso a guerra na Ucrânia perdure por muito mais tempo.

Mais preocupante, segundo a CSSF, são os potenciais ataques cibernéticos, nomeadamente nos bancos do país. Uma situação que este organismo alerta para que seja acompanhada.

Número de refugiados atinge os três milhões ao 20.º dia de guerra – ONU

O número de pessoas que fugiram da Ucrânia devido à invasão russa atingiu os três milhões.

Do número total de refugiados, mais de 1,4 milhões são crianças, segundo os números da UNICEF, e 157 mil são nacionais de outros países que fugiram da Ucrânia, anunciou hoje um porta-voz da Organização Internacional para as Migrações.

UE adota formalmente quarto pacote de sanções que atinge oligarca Abramovich

O Conselho da União Europeia (UE) adotou hoje, formalmente, o quarto pacote de sanções económicas e individuais à Rússia devido à invasão da Ucrânia, que inclui medidas restritivas ao oligarca multimilionário Roman Abramovich, com passaporte português.

Em concreto, este quarto pacote inclui sanções a "importantes oligarcas, lobistas e propagandistas da narrativa do Kremlin sobre a situação na Ucrânia, bem como empresas estratégicas nos setores da aviação, construção naval e construção de máquinas".

O anúncio surge depois de os Estados-membros da UE terem chegado ontem a um acordo sobre o alargamento da lista de oligarcas russos sancionados, que contempla a inclusão de Roman Abramovich, proprietário do clube de futebol londrino Chelsea, que já tinha sido sancionado no Reino Unido.

Quatro detidos em caso de português residente no Luxemburgo encontrado morto na Figueira da Foz

Quatro pessoas foram detidas na sequência da investigação do Ministério Público luxemburguês sobre o caso de um português residente no Luxemburgo que foi encontrado morto no rio Mondego, perto da Figueira da Foz, em Portugal, em agosto de 2021.

O corpo de Marco Alves Santos, na altura com 46 anos, foi encontrado no dia 5 de agosto de 2021, no rio Mondego. Segundo o Ministério Público luxemburguês, "logo se tornou claro que o homem tinha sido vítima de um homicídio".

Desde então, a Polícia Judiciária do Luxemburgo tem vindo a trabalhar "em estreita colaboração" com as autoridades portuguesas para investigar as circunstâncias da morte de Marco Alves Santos.

Na passada quarta-feira, dia 9 de março, a Polícia Judiciária deteve quatro pessoas: a companheira do falecido (45 anos), a mãe desta (64 anos), o parceiro da mãe (54 anos) e o filho do primeiro casamento da vítima (25 anos).

No dia seguinte à detenção, "os quatro suspeitos foram interrogados pelo juiz de instrução que decidiu, no final do interrogatório, colocar as três primeiras pessoas em prisão preventiva e submeter a quarta à supervisão judicial".

O Ministério Público relembra que "a investigação ainda está em curso e numerosas verificações estão ainda a ser efetuadas".

Desconhecimento da língua luxemburguesa é a principal discriminação no Grão-Ducado

Em janeiro de 2021, cerca de 47% da população luxemburguesa era estrangeira, mas a maioria, 61%, era proveniente da imigração, sublinha o mais recente estudo encomendado pelo Ministério da Família e Integração.

O tipo de discriminação mais comum no Luxemburgo é o desconhecimento da língua luxemburguesa. Pelo menos 49% das vítimas aponta este fator como o mais discriminatório. A cor da pele é a segunda causa de discriminação, com 48,3%, seguido dos sinais culturais visíveis, com 47,6%.

Esta é uma das conclusões do estudo sobre o racismo e a discriminação no Luxemburgo, elaborado pelo Centro de Estudo e Formação Intercultural e Social (Cefis) e pelo Instituto luxemburguês de investigação socioeconómica (Liser).

Quanto aos setores, a procura e o acesso à habitação é onde se nota mais discriminação, com 50%, seguida da procura de emprego (44,5%) e das redes sociais (43%). As vítimas queixam-se sobretudo de tratamento desigual e de palavras ou gestos impróprios.

No entanto, 66,6% das vítimas não apresenta queixa. Os autores do estudo referem que não o fazem por acharem que é inútil, por falta de informação ou por ser complicado apresentar queixa.

Ainda segundo os números do estudo, 29,7% dos residentes temem vir a ser vítimas de incidentes devido à sua etnia ou raça, 11% dos residentes tentam evitar vizinhos de certa etnia racial e 4,3% estabelecem hierarquias entre raças.

Com base nestes e outros dados, os autores do estudo recomendam as autoridades a reforçar a sensibilização e a formar os profissionais das áreas do emprego, habitação, educação ou administração pública. Outras propostas de combate ao racismo e discriminação passam, por exemplo, por criar uma 'helpline' de notificação de casos e melhorar o acolhimento das vítimas.

Ministro da Economia testa positivo à covid-19

Franz Fayot está infetado com covid-19. O ministro da Economia confirmou, esta segunda-feira, o resultado com um teste PCR, após ter testado positivo num teste de antigénio rápido.

Segundo o Ministério da Economia, Franz Fayot “apresenta sintomas leves”, ficando nos próximos dias em isolamento. O ministro vai no entanto manter as suas funções, via o teletrabalho.

Liga dos Campeões. Benfica defronta hoje o Ajax

Depois do empate na Luz a duas bolas na Luz, os encarnados jogam hoje a continuidade na Liga dos Campeões contra o Ajax, em Amesterdão.

O objetivo é atingir os quartos de final, algo que não sucede desde 2015/16 quando se viu superado pelo Bayern Munique.

O Ajax-Benfica está marcado para as 21h00 desta terça-feira.

Redação Latina | Lusa | Foto AFP