Comunais 2023

Cerca de 1.700 pessoas recenseadas através do MyGuichet no último ano

No último ano, foram cerca de 1.700 as pessoas que se recensearam através do MyGuichet para poderem votar nas eleições comunais ou europeias.

Dados divulgados à Rádio Latina pelo Ministério da Família e da Integração mostram que, em 2022, 1.690 pessoas se inscreveram nos cadernos eleitorais através do portal. Desde o início ano, pelo menos 17 já o fizeram, segundo os dados disponibilizados na semana passada.

Mais de 11 mil portugueses recenseados. Faltam 64 mil Apesar de milhares de residentes portugueses ainda não estarem registados, a taxa é superior à média.

No total, ao longo do ano passado, 2.938 pessoas trataram do seu recenseamento, número que inclui os registos através do MyGuichet e aqueles feitos diretamente nas comunas.

Lembramos que a inscrição nos cadernos comunais pode fazer-se junto da administração da autarquia de residência ou através do portal MyGuichet. No caso da segunda opção, o recenseamento não demora mais do que apenas alguns minutos.

Basta aceder ao espaço pessoal do utilizador na plataforma, confirmar os dados pessoais, indicar a última morada no estrangeiro e fazer a assinatura eletrónica.

Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

As próximas eleições comunais realizam-se a 11 de junho. A cláusula de cinco anos de residência obrigatória foi abolida, permitindo a qualquer estrangeiro participar no escrutínio sem ter de justificar o tempo de residência que tem no país. Além disso, o prazo para a inscrição nos cadernos eleitorais foi alargado. Os interessados podem agora fazê-lo até 55 dias antes das eleições.

