Esta terça-feira.

Radio Latina 2 min.

Atualidade em síntese 30 NOV 2021

Centro de testes da Cidade do Luxemburgo muda de instalações

Esta terça-feira.

O centro de testes à covid-19 da Cidade do Luxemburgo mudou de instalações. Já não se fazem testes no número 70 da Grand-Rue. A partir desta terça-feira, dia 30 de novembro, o rastreio acontece no número 17 da rue du Théâtre.

A Cidade do Luxemburgo propõe testes de antigénio à covid-19 por cinco euros. Uma iniciativa útil para os não vacinados, para apresentar um CovidCheck válido, tanto no trabalho, como num restaurante, por exemplo.

No entanto, para beneficiar deste preço vantajoso, é preciso ir buscar um vale ao edifício da autarquia (42, praça Guillaume).

Esse vale pode depois ser utilizado no centro de testagem, mas também nas 13 farmácias da capital que participam nesta iniciativa.

Note-se ainda que os horários de abertura mantêm-se inalterados: de segunda-feira a sábado, entre as 10:00 e as 18:00. Aos domingos, o centro está aberto entre as 10:00 e as 14:00.

Polícia detetou quatro infrações ao CovidCheck

As autoridades policiais detetaram quatro infrações ao sistema CovidCheck nos restaurantes e cafés do Luxemburgo durante a semana passada (22 a 28 de novembro).

Os agentes procederam a cerca de 100 controlos em que verificaram se a lei relativa ao passe sanitário estava a ser respeitada, sobretudo no setor da Horeca e em eventos de lazer.

Em Mondorf-les-Bains e em Dudelange as autoridades descobriram quatro estabelecimentos da Horeca em que constataram violações às regras sanitárias. Os casos foram notificados às instituições competentes, sendo que os clientes infratores foram multados.

Note-se que as infrações podem dar multas de 251 euros até 3.000 euros e/ou oito dias a três meses de prisão.

Ministério Público investiga morte suspeita de uma mulher de 95 anos

Uma mulher de 95 anos morreu no domingo, dia 21 de novembro, no lar de idosos de Hamm. A morte é considera suspeita. As autoridades não descartam que um outro utente do lar esteja envolvido. O Ministério Público abriu, por isso, uma investigação.

O suspeito é um homem, de 73 anos, igualmente utente do lar e que sofre de demência.

O Ministério Público sublinha que as pessoas visadas por uma investigação ou processo penal estão sob “presunção de inocência” até que a sua culpabilidade seja provada.

Sete bolas de ouro para Messi

E de sete para Messi. O argentino Lionel Messi conquistou a sua sétima a Bola de Ouro, prémio do France Football para o melhor futebolista do ano, batendo a concorrência do polaco Robert Lewandowski.

O avançado, de 34 anos, agora ao serviço dos franceses do Paris Saint-Germain, conduziu a Argentina à vitória na Copa América. Venceu ainda a Taça do Rei e foi o melhor marcador da Liga espanhola, pela oitava vez, na despedida do FC Barcelona.

No segundo lugar ficou o avançado Robert Lewandowski, do Bayern Munique, que também foi eleito avançado do ano.

O futebolista português Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, ficou ontem pela primeira vez desde 2010 fora do pódio do prémio da revista francesa France Football, ao ser sexto na edição de 2021.

Redação Latina | Lusa | Foto DPA