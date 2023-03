Associação de ucranianos LUkraine destaca a solidariedade do povo do Luxemburgo, mas diz que os refugiados precisam da sua própria casa e as famílias de acolhimento da sua privacidade.

Centenas de ucranianos ainda moram com famílias de acolhimento. “Precisam de casa”

Associação de ucranianos LUkraine destaca a solidariedade do povo do Luxemburgo, mas diz que os refugiados precisam da sua própria casa e as famílias de acolhimento da sua privacidade.

Um ano depois da invasão russa da Ucrânia, centenas de refugiados ucranianos continuam a viver com famílias de acolhimento no Luxemburgo. A vice-presidente da LUkraine alerta: “passou um ano. Precisam de casa”.

Segundo dados da Direção da Imigração há 3.700 ucranianos Luxemburgo abrangidos pelo regime de proteção temporária. Questionada pela Rádio Latina, Inna Yaremenko afirma que metade partilha casa com as famílias que se disponibilizaram a receber refugiados.



Inna Yaremenko destaca a solidariedade das muitas famílias que acolheram refugiados em suas casas, mas compreende que, passado um ano, está na hora de terem a sua privacidade de volta.

A vice-presidente da LUkraine lembra que as famílias de acolhimento recebem uma ajuda financeira do Estado de apenas 220 euros por pessoa, por mês. Um valor que, segundo afirma, é mais baixo do que noutros países. Muitos dos ucranianos nesta situação têm de mudar de casa e estão ativamente à procura, mas não é fácil. “É o maior problema que temos agora”, diz.

Situação exacerbada pela crise na habitação.

Inna Yaremenko faz por isso um apelo às autoridades competentes para que ajudem estas pessoas a encontrar novo teto.

Cruz Vermelha também lança apelo

O mesmo apelo é lançado pela secção luxemburguesa da Cruz Vermelha. Citado num comunicado da organização, divulgado no âmbito do aniversário da invasão, Frederik Noël, responsável pela Célula Habitação e Enquadramento Solidário (CLES, na sigla em francês) da Cruz Vermelha, salientou a a enorme solidariedade das famílias que abriram as portas das suas casas aos refugiados. “Mas a longo prazo, este modelo é complicado, tanto para as famílias que acolhem, como para as famílias acolhidas. O valor de uma habitação individual para alguém que tem de se reconstruir é inestimável”, remata.

Na mesma nota, a organização não-governamental lembra que, no final de 2022, a Cruz Vermelha luxemburguesa dirigiu um apelo aos proprietários para que arrendassem as suas habitações a refugiados, no âmbito do dispositivo de ‘Garantie Locative Sociale’. Houve gente a responder ao apelo, mas o número continua a ser insuficiente.

Artigo: Diana Alves | Foto de arquivo: AFP