Comemora-se este sábado os 46 anos da Revolução dos Cravos.

Celebre o 25 de Abril a cantar a Grândola à janela

Os portugueses são convidados a cantar nas varandas ou janelas de suas casas a “Grândola Vila Morena”, de Zeca Afonso. Uma iniciativa lançada pela Associação 25 de Abril e promovida por inúmeras câmaras municipais em Portugal, impedidos de comemorar os 46 anos da Revolução dos Cravos devido ao estado de emergência e às medidas de confinamento para travar a propagação do novo coronavírus.

A Rádio Latina junta-se a esta iniciativa, convidando os seus ouvintes a cantar a “Grândola, Vila Morena” à janela. Grave os seus vídeos ou áudios e publique-os abaixo na caixa de comentários da nossa página no Facebook.

Face-mos com que as celebrações da democracia e liberdade, conquistas da Revolução dos Cravos, passe das ruas para as nossas janelas e com que o mundo veja a união dos portugueses espalhados pelos quatro cantos do planeta, através das redes sociais. A Rádio Latina coloca as suas redes à disposição. Celebre connosco o 25 de Abril, cantando.





Grândola Vila Morena Grândola, vila morena Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, ó cidade

Dentro de ti, ó cidade O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Grândola, vila morena Em cada esquina um amigo

Em cada rosto igualdade Grândola, vila morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grândola, vila morena Em cada rosto igualdade O povo é quem mais ordena

À sombra duma azinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grândola a tua vontade

Grândola a tua vontade Jurei ter por companheira À sombra duma azinheira Que já não sabia a idade

