Catherine Deneuve sofreu "AVC ligeiro"

A família da atriz francesa esclarece que os efeitos do acidente vascular cerebral súbito que a afetou são "reversíveis".

A informação foi dada pela família da atriz, através de um comunicado enviado à AFP, pela agente de Deneuve, Claire Blondel, e divulgado esta quarta-feira, 6 de novembro, ao final do dia.

A atriz francesa de 76 anos tinha sido hospitalizada de urgência, e em estado grave, num hospital, em Paris, depois de se ter sentido mal durante a noite anterior ao internamento.

A imprensa francesa refere que sofreu um acidente isquémico transitório, um acidente vascular cerebral de menor gravidade.

E a família esclarece que os efeitos do AVC ligeiro que a afetou são "reversíveis". "Felizmente, ela não tem défice motor mas, é evidente, deve descansar", refere o comunicado.

Uma carreira longa e imparável

Segundo noticiavam ontem os jornais franceses, o acidente vascular cerebral terá sido causado por cansaço extremo devido a excesso de trabalho, já que a atriz tem estado a rodar, desde o mês passado, um novo filme: 'De son vivant', do realizador Emmanuelle Bercot.

Catherine Deneuve é uma das atrizes mais icónicas do cinema francês desde que Luis Buñuel a deu a conhecer em 'Bela de Dia' (1967). Com mais de 50 anos de carreira e cerca de 130 filmes no percurso, a artista não dá sinais de se querer retirar e continua a participar em novos projetos. Só nos últimos quatro meses estreou quatro produções.