Catarina Furtado emociona-se com a história de uma refugiada congolesa

Marveille tem 30 anos e uma vida de fuga aos maus-tratos e miséria. Só a "fé" lhe dá força para sobreviver, disse à apresentadora na Grécia.

Catarina Furtado encontra-se mais uma vez em viagem para gravar o programa 'Príncipes do Nada', para a RTP.

A equipa de filmagem foi até à Grécia relatar a situação insustentável dos refugiados e, antes de embarcar, a apresentadora e Embaixadora da Boa Vontade das Nações Unidas, fez um apelo aos seus seguidores nas redes sociais.

"Aterramos primeiro em Atenas, depois partimos para a ilha de Lesvos, para o campo de Moria (onde vivem cerca de 13 mil pessoas num sítio com capacidade para 3 mil) e seguimos para a ilha de Samos, menos falada nas notícias mas onde vivem cerca de 2 mil dentro do campo e cerca de 4 mil no meio da floresta, devido à falta de condições no campo. Tudo isto a acontecer mesmo ao nosso lado. Novamente vos peço que fiquem atent@s ao que eu e a minha equipa dos @principesdonada vamos partilhando, na esperança de que possamos despertar consciências!"



Sobreviver a todo o custo

Já na Grécia, Catarina partilhou a história de uma mulher que a marcou de forma particular. Marveille tem 30 anos, nasceu na República Democrática do Congo e o caminho até Atenas foi marcado pela dor de perder os pais e de ter sido raptada e violada.

As duas mulheres encontraram-se na loja social Jesuit Refugee Service (JRS), que fornece vestuário a "requerentes de asilo, refugiados, migrantes e pessoas em estado de vulnerabilidade da Grécia".

"De rajada, Marveille quis contar-me o seu percurso de dor. Com sons e gestos mostrou como foram mortos os seus pais no conflito do seu país, do qual também resultou o seu rapto e uma violação que diz não ter nunca mais uma cura. Deixou marcas profundas, muitas visíveis que quis mostrar para a câmara do Hugo", explica a apresentadora.

Marveille mostra as cicatrizes nos braços, resultado da violência de que foi vítima. No entanto, mantém um sorriso nos lábios.

O seu percurso continua após um meio e meio no hospital para ser submetida a várias cirurgias.

"Os voluntários internacionais que lá estavam em missão deram-lhe o dinheiro que lhe permitiu fugir. Na sua cabeça só estava a palavra Fugir, sempre e em frente, sempre, sempre. Não se lembra quanto tempo andou, só se lembra pensar que tinha de desaparecer do Congo! Sozinha, chegou à Grécia há um ano", continua.

Mesmo após chegar à Europa, a luta por um lugar seguro para dormir é diária. E já não está sozinha. Agora, tem um filho para cuidar. "Ainda acreditou no amor e deu à luz um rapaz que tem agora cinco meses. O pai entretanto desapareceu. Apesar de já não estar sozinha, mais uma vez, só poderá contar apenas consigo própria. Veio buscar roupa para si e para o bebé. O inverno chegou à Grécia e é preciso continuar a sobreviver!".

Sobreviver parece ser a palavra de ordem para Marveille. E a fé a única coisa com a qual pode realmente contar. "Perguntei-lhe de onde vinha a força que quase me paralisou durante a nossa conversa, respondeu novamente de rajada 'não tenho alternativa, seguro-me à fé'. Despeço-me dela com um abraço e elogio: 'É muito corajosa!' Voltou a repetir : 'não tenho alternativa'".





