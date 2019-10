Nas escolas portuguesas, a apresentadora ouviu os desabafos dramáticos de muitos jovens e garantiu: "Não estão sozinhos!"

Catarina Furtado ajuda adolescentes com problemas

Nas escolas portuguesas, a apresentadora ouviu os desabafos dramáticos de muitos jovens e garantiu: "Não estão sozinhos!"

Catarina Furtado continua a dar palestras nas escolas portuguesas, sobre o seu livro, 'Adolescer é fácil #só quenão' (Porto Editora) e a realidade que tem encontrado confirma isso mesmo, incluindo situações dramáticas, que afetam muitos dos jovens com que se tem cruzado.

"Durante as minhas palestras pelas escolas do país, sobre o meu livro 'Adolescer é fácil #só quenão' e os Direitos Humanos, digo sempre que no final quem quiser pode ir ter ao “cantinho dos desabafos” e contar-me o que lhe vai na alma, no coração, as nuvens negras de quem é adolescente e está a passar a fase mais incrível mas também difícil das suas vidas e que tantas vezes não é entendido, respeitado, amado como seria justo e desejável", começa por partilhar a apresentadora e ativista, na sua página de Instagram.

Problemas muito sérios

Entre os desabafos que tem ouvido dos adolescentes contam-se problemas como a "violência no namoro, bullying, auto-mutilação, discriminação com base na orientação sexual, racismo, fobias, inseguranças por ausência parental, por serem testemunhas ou vítimas de violência doméstica, distúrbios alimentares, depressão..."

No livro, que foi lançado em Portugal, no passado mês de maio, Catarina Furtado partilha várias histórias com o leitor, desde vivências pessoais da sua própria adolescência a experiências que testemunhou, enquanto Embaixadora das Nações Unidas e do trabalho que desenvolve na Associação Corações com Coroa, a que preside.

Com prefácio de Ricardo Araújo Pereira, a obra está divida em cinco capítulos que ajudam a explorar os grandes temas da adolescência, entre as descobertas próprias da idade a relações tóxicas que podem comprometer o crescimento saudável dos jovens e a evolução adequada para a vida adulta.

Digressão pelas escolas

Depois do lançamento de 'Adolescer é fácil #só quenão', Catarina Furtado iniciou uma digressão por escolas portuguesas públicas (sobretudo) e privadas para apresentar o livro e ouvir desafios e problemas que afetam os alunos, na sua adolescência.

"Tem sido uma viagem maravilhosa à boleia do meu livro 'Adolescer é fácil #sóquenão' mas que vai muito para lá das suas páginas", escreveu a apresentadora numa outra publicação, na mesma rede social, onde agradece aos jovens por a terem escolhido como confidente e pelas mensagens que lhe têm deixado.

"Não estão sozinhos!", garante Catarina Furtado.