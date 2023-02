Um estudo científico defende que a vida conjugal ajuda a manter um nível adequado de açúcar no sangue. Mais incrível ainda é que os casais nem precisam de ter uma boa relação.

Casamento reduz risco de desenvolver diabetes

Quem vive com um companheiro ou uma companheira poderá ter menos propensão para desenvolver a diabetes tipo 2. Esta é a principal conclusão do estudo "How sweet is your love?" (O quão doce é o seu amor?, em português) , elaborado pelas pesquisadoras Katherine J. Ford, da Universidade do Luxemburgo, e Annie Robitaille, da Universidade de Otava, no Canadá.

O estudo explora as ligações do estado civil e da qualidade conjugal com os níveis de açúcar no sangue em adultos entre 50 e 89 anos. As conclusões foram baseadas em amostras retiradas, a cada dois anos, a 3.335 indivíduos na Inglaterra, entre 2004 e 2013.

Sem querer estabelecer uma relação causal entre o casamento e a diabetes, o estudo sugere que as pessoas que vivem com um companheiro têm menos propensão a desenvolver a diabetes tipo 2, independentemente da qualidade do relacionamento.

Já as pessoas que passaram pelo divórcio, por exemplo, revelaram mudanças significativas no medidor de glicemia, apresentando maior propensão para o aumento do nível de açúcar no sangue.

Segundo as pesquisadoras, esta conclusão reforça outros estudos que dão conta de que a solidão ou o isolamento social podem desenvolver a doença. A diabetes tipo 2 representa 90% dos casos da doença e tem como causa um fenómeno conhecido como resistência à insulina.

