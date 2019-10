A família real do Luxemburgo esteve presente neste enlace muito especial que juntou muitas casas reais, em Paris. Veja a fotogaleria.

Casamento real. Descendente de Napoleão casa-se com condessa austríaca

Paris foi este sábado, dia19, palco de um casamento real muito especial e que contou com a presença da família Grão-Ducal e de outras realezas.

Na Catedral Saint-Louis-des-Invalides, o príncipe Jean-Christophe Napoleão, 32 anos, descendente do imperador Napoleão Bonaparte e pretendente ao trono de França, casou-se com a condessa Olympia von zu Arco-Zinnerberg, bisneta do último imperador da Áustria Carlos I, e sobrinha-neta da princesa austríaca Maria Luísa, em seis gerações.

Os noivos e o Grão-Duque Henri. A Grã-Duquesa não pôde estar presente devido a estar em convalescença da cirurgia ao joelho.

Esta princesa tornou-se imperatriz francesa ao casar-se com Napoleão, em 1810, na mesma igreja onde os seus descendentes casaram sábado. Ali também repousam os restos mortais de Napoleão Bonaparte cujo seu tetraneto tem o mesmo nome.

Maria Luísa tinha crescido a odiar o imperador Napoleão, pois as famílias eram inimigas. Napoleão, tetravô do jovem príncipe que se casou no sábado, tinha 40 anos, e a princesa, 17. Este era o seu segundo casamento, mas ele precisava procriar, ter um descendente, algo que a primeira mulher, não lhe deu.

Vestido de noiva de Oscar de La Renta

Este é o vestido original. A condessa fez algumas alterações, nomeadamente no decote.





Quase 200 anos depois, um Bonaparte volta a unir-se a um von zu-Zinnerberg, ou seja, a antiga casa imperial de França, da qual o príncipe Napoleão é chefe, volta a juntar-se à Casa de Habsburgo.

A noiva levou um vestido Oscar de La Renta deslumbrante e depois da cerimónia religiosa o casal partiu num carro descapotável antigo, até ao local da festa. O vestido mal coube no automóvel, conta a imprensa que lá esteve à porta da igreja.

A noiva de braço dado com o pai. Foto: AFP/François Guillot

Como tudo começou

O noivo vivia em Paris, mudando-se depois para Londres, e Olympia nasceu em Munique e cresceu em Nova Iorque.

Foi durante um semestre em Paris, do seu curso de História da Arte que conheceu Jean-Christophe. O descendente de Napoleão diz que se apaixonou pelos olhos da condessa e não pelo facto de pertencer àquela família austríaca. O casal vai morar em Londres.

Anel de noivado de mais de um milhão

Aquando do pedido de casamento, o príncipe Napoleão ofereceu um anel com um diamante de 40 quilates a Olympia, muito especial.

A pedra tinha sido retirada da coroa da última imperatriz de França, Eugénie, casada com Napoleão III. O anel de noivado está avaliado em um milhão de libras (cerca de 1,16 milhões de euros) e foi roubado do automóvel do príncipe, mas a polícia conseguiu encontrar o assaltante e devolver o anel aos seus donos.

A princesa Beatriz de York e o noivo Edoardo Mapelli Mozzi. Foto: AFP/François Guillot

Foram várias as famílias reais europeias que se deslocaram à capital francesa para participar no casamento, entre elas a do Grão-Ducado. O grão-duque Henri e o irmão, o príncipe Guilherme estiveram presentes. Ausente esteve a Grã-Duquesa Maria Teresa por estar em convalescença.

Grão-Duque Henri sem Maria Teresa

A família real do Luxemburgo ainda é parente da noiva, uma tia da condessa Olympia era sobrinha da Grã-Duquesa Joséphine-Charlotte do Luxemburgo (1927-2005), mãe do Grão-Duque Henri e do príncipe Guilherme.

Duarte Pio de Bragança e Isabel de Herédia. Foto: AFP/François Guillot

De Portugal foram os duques de Bragança, D. Duarte e Isabel Herédia. E de Inglaterra foi a princesa Beatriz de York, neta da Rainha Isabel II, quem foi representar os Windsor.

Príncipe Carlos de Borbón e Dos Sicilias com a princesa Camilla, e as suas filhas, Maria Chiara e Maria Carolina. Foto: AFP/François Guillot





