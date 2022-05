A última vez que os dois chefes de Estado estiveram juntos foi em maio de 2017, quando Marcelo esteve no Luxemburgo a convite de Henri.

Casal grão-ducal iniciou hoje visita de dois dias a Portugal

O Grão-Duque Henri e a Grã-Duquesa Maria Teresa iniciaram hoje uma visita de Estado a Portugal de dois dias.

Esta visita realiza-se a convite do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O casal grão-ducal deslocou-se a Lisboa acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, a ministra da Família, Corinne Cahen, do ministro da Cooperação e Economia, Franz Fayot, e da ministra das Finanças, Yuriko Backes.

Nesta quarta-feira, o casal grão-ducal e toda a sua comitiva foram oficialmente acolhidos por Marcelo Rebelo de Sousa na praça do Império, em Lisboa. Na cerimónia foram prestadas Honras Militares, com a execução dos Hinos Nacionais dos dois países e revista da Guarda de Honra.

No final da cerimónia, o casal grão-ducal depositou uma coroa de flores no túmulo de Luíz Vaz de Camões, na Capela do Mosteiro dos Jerónimos. Seguiu-se depois uma visita à Igreja Santa Maria Belém e ao claustro do Mosteiro.

A comitiva desloca-se ainda hoje à tarde para o Palácio de Belém com escolta de honra por regimento a cavalo da GNR, onde será recebida pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

As relações bilaterais, os grandes dossiers da atualidade política e económica estão na ordem do dia das discussões.

Grão-Duque Henri. "Sem a comunidade portuguesa, o Luxemburgo não seria o que é hoje"

Se dúvidas houvesse da importância dada pelo Luxemburgo a Portugal elas ficam dissipadas com a visita de Estado do casal grão-ducal à capital portuguesa, esta quarta e quinta-feira. Esta é a segunda vez que o casal visita oficialmente Portugal.

Em declarações ao Contacto, o Grão-Duque Henri, sublinha que este encontro "é não só um testemunho da grande proximidade entre o Luxemburgo e Portugal, mas também a afinidade pessoal com este belo país". Uma ligação que começa no séc. XIX (19) , quando o futuro Grão-Duque Guillaume IV casou com a princesa portuguesa, Maria Ana de Bragança, filha do rei português D. Miguel. Nas veias do Grão-Duque Henri corre assim sangue português.

Quase um século depois deste casamento, que uniu duas famílias reais, Portugal foi o país escolhido pela Grã-Duquesa Charlotte e sua família para estar algumas semanas, em 1940, quando fugiam da ocupação nazi do Luxemburgo.

Do passado para o futuro, o Grão-duque Henri pretende com esta visita "reforçar estes laços já bem estabelecidos. Desta vez, o enfoque será no intercâmbio económico e comercial com o primeiro Fórum Económico Luso-Luxemburguês em Lisboa".

Em pano de fundo desta proximidade está a comunidade portuguesa de quase cem mil pessoas que habita no Grão-Ducado e que cuja contribuição "para o desenvolvimento do Luxemburgo é incomparável. Devemos muito à comunidade portuguesa. Sem eles, o Luxemburgo não seria o que é hoje", conclui o Grão-Duque Henri.

Visita a Portugal. "Vamos estudar formas de apoiar a comunidade portuguesa no Luxemburgo"

"É muito importante ver como podemos ajudar a vida dos portugueses no Luxemburgo", revela Corinne Cahen, ministra da Família e Integração, em entrevista ao Contacto.

Formas de apoiar as necessidades da comunidade portuguesa a viver no Luxemburgo vão estar em cima da mesa no encontro que terá com o Governo português, durante a visita de Estado do Grão-Duque a Portugal.

Para Corinnne Cahen, ministra da Família e Integração do Luxemburgo, esta visita de Estado é “uma das mais importantes”. A necessidade de aumentar a participação eleitoral dos portugueses nas eleições para as comunas no Luxemburgo é uma das principais mensagens que pretende passar nesta visita a Portugal.

Vai deixar de ser obrigatório usar máscara nos transportes públicos?

A obrigação de usar máscara de proteção nos transportes públicos do Luxemburgo poderá deixar de existir. Pelo menos é o que deixou entender o diretor da Saúde, em entrevista à RTL.

Segundo Jean-Claude Schmit, não faz sentido que se realizem festas com dezenas de pessoas, sem qualquer medida anti-covid, enquanto nos autocarros, comboios ou elétrico as pessoas têm de usar máscara.

O diretor da Saúde frisou, no entanto, que nos hospitais e lares faz sentido manter certas medidas, para proteger as pessoas mais vulneráveis. Embora as consequências da doença sejam menos graves, é preciso ter em mente, segundo o médico, que o vírus da covid-19 ainda não desapareceu.

Nessa entrevista ficou-se ainda a saber que no final deste mês de maio, o grupo de peritos vai publicar o seu parecer sobre a vacinação obrigatória.

O objetivo é estar preparado para o mês de setembro, altura em que os casos covid, geralmente aumentam.

Máscaras deixam de ser recomendadas nos aeroportos e voos da UE a partir de 16 de maio

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças informaram esta quarta-feira que, a partir da próxima segunda-feira, deixam de recomendar máscaras obrigatórias em aeroportos e voos europeus.

A atualização surge numa altura em que as máscaras faciais deixam de ser obrigatórias em muitos Estados-membros da UE e em que algumas companhias aéreas já não o impõem. No Luxemburgo, por exemplo, a máscara não é obrigatória dentro do aeroporto mas esta é exigida dentro do avião.

Os dois organismos europeus referem em comunicado conjunto que vão "retirar a recomendação de uso obrigatório de máscaras médicas nos aeroportos e a bordo de um voo", embora lembrando que "uma máscara facial continua a ser uma das melhores proteções contra a transmissão" do SARS-CoV-2, nomeadamente para pessoas mais vulneráveis.

Covid-19 com variantes mais transmissíveis, mas gravidade por apurar

As linhagens BA.4 e BA.5 da variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2 são mais transmissíveis do que a BA.2, mas ainda não há dados para apurar se provocam covid-19 mais grave, adiantou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em conferência de imprensa, Maria Van Kerkhove referiu que a BA.2 continua a ser a linhagem predominante no mundo, tendo-se sobreposto à BA.1 em termos de circulação nos vários países onde foram detetadas.

Na conferência de imprensa, o diretor-geral da OMS defendeu que a estratégia de "covid zero" não é sustentável, alegando que o coronavírus SARS-CoV-2 continua a evoluir e a tornar-se mais transmissível.

Comuna da capital procura educadores para férias de verão

A comuna da Cidade do Luxemburgo está à procura de educadores de crianças do pré-escolar e da primária (do ciclo 1.2 até ao ciclo 4.2) para as férias de verão.

A autarquia refere em comunicado que este recrutamento temporário faz parte do programa Aktioun Bambësch, que decorre entre 18 de julho e 12 de agosto de 2022.

Sob supervisão de responsáveis, os candidatos irão tomar conta das crianças durante o serviço de atividades de tempos livres das escolas.

Os candidatos devem ser estudantes entre os 18 e os 27 anos, ter um certificado de animador (nível B) ou ter concluído o estágio no Centro de Animação Pedagógica e de Lazer (CAPEL) e dominar a língua luxemburguesa.

Os interessados devem enviar as candidaturas até ao dia 20 de maio. (capel@vdl.lu). Mais informações sobre o perfil dos candidatos e o dossier de candidatura estão disponíveis no site vdl.lu/fr/actualites.

Portugal está na final da Eurovisão

A música "Saudade, Saudade", da portuguesa Maro, foi uma das selecionadas para a final do 66.º Festival Eurovisão da Canção, marcada para sábado em Turim, na Itália.

A par com a Ucrânia, os dois estão no lote dos dez países que passaram esta terça-feira à final do evento.

A segunda semifinal da Eurovisão está marcada para esta quinta-feira. A final será disputada por 25 países.

Portugal é representado no concurso por Maro, que venceu em março o Festival da Canção com "Saudade Saudade".

Técnico Vasco Seabra suspenso por 11 dias falha última jornada da I Liga

O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, foi suspenso por 11 dias, anunciou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, e vai falhar o jogo da última jornada da I Liga frente ao Portimonense.

Além da suspensão, Vasco Seabra, que foi expulso no jogo frente ao Vizela (1-1), vai ter de pagar também uma multa de 2.100 euros, por “lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa”, após protestar com o árbitro Cláudio Pereira.

Munique recebe abertura do Euro2024, final será em Berlim

O Allianz Arena, em Munique, vai receber o jogo de abertura da fase final do Euro2024 de futebol, que vai decorrer em 10 cidades da Alemanha, com o Olímpico de Berlim a acolher a final.

Os grupos da fase de apuramento serão sorteados em 09 de outubro de 2022, no centro de exposições Festhalle, em Frankfurt.

