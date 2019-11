Alicia Vikander e Michael Fassbender vivem num palacete, em Lisboa, há mais de um ano e viajam de caravana pelo país nas folgas das filmagens.

Casal de Hollywood cada vez mais rendido à vida em Portugal

Alicia Vikander e Michael Fassbender vivem num palacete, em Lisboa, há mais de um ano e viajam de caravana pelo país nas folgas das filmagens.

Alicia Vikander e Michael Fassebender sentem-se cada vez mais em casa em Portugal.

O casal de atores vive em Lisboa há mais de um ano e continua a descobrir novas vantagens e encantos que os fazem percorrer o país de lés a lés, nas pausas entre as rodagens de filmes em Hollywood.

Numa entrevista à edição espanhola da revista Elle, publicada esta segunda-feira, 4 de novembro, a atriz sueca, de 31 anos, confessou que não vê a hora de voltar a Lisboa, cada vez que termina um trabalho.

"Adoro o meu trabalho, adoro estar em Los Angeles e Nova Iorque, ver os meus amigos... Mas quando termino as filmagens, o que me apetece é ir para a minha casa [em Lisboa]", começa por dizer Alicia Vikander, que ganhou o Óscar para Melhor Atriz Secundária em 2016, pelo filme 'A Rapariga Dinamarquesa' e que protagoniza a nova série da Netflix, 'The Earthquake Bird', com estreia no próximo dia 15 de novembro.

O facto de, segundo a atriz, não haver uma cultura de 'paparazzi' no país permite ao famoso casal de atores apreciar a sua vida sem restrições, como qualquer cidadão comum.

"Vamos tranquilamente ao mercado, à praia, atravessamos o Tejo para a outra margem para irmos comer sardinhas, acampamos, percorremos Portugal na nossa caravana e dormimos na parte de trás quando encontramos uma floresta bonita", exemplifica.

Ida para Lisboa partiu do marido, mas Brexit ajudou

Apesar de estar cada vez mais apaixonada por Lisboa e Portugal, quem começou por convencer a atriz das maravilhas do país foi o marido, o ator Michael Fassbender, que protagonizou, entre outros, o filme '12 Anos Escravo' e interpretou o vilão Magneto, em várias produções da saga X-Men.

"Quando conheci o meu marido [em 2014], ele disse-me que tinha visitado Lisboa e que tinha adorado. Eu tinha amigos que tinham acabado de mudar para lá. [Isto] Foi numa altura em que estava a começar a sentir-me realmente bem em Londres, mas depois do Brexit decidi que queria manter-me na União Europeia", revelou numa entrevista à edição britânica da Elle.

A arquitetura antiga de Lisboa, a proximidade da cidade do mar, sobretudo para o ator que é um apaixonado por surf, acabaram por cativar também a atriz, que recentemente deu corpo à personagem 'Lara Croft'.

Apesar de ser sueca, Alicia Vikander confessa não gostar do frio e, nesse aspeto a mudança para Portugal ajudou. Além disso, fica mais próxima dos pais do que se vivesse nos Estados Unidos, por exemplo.

"Pensava que ia querer morar em Nova Iorque ou em Londres, mas vivo em Lisboa, que é uma capital e que está a 20 minutos do mar", afirmou numa entrevista à revista Sábado.

Um palacete em Alfama

A decisão da mudança do casal de atores para a capital portuguesa, em 2017, também deu que falar por questões imobiliárias. Foi Michael Fassbender quem deu o passo definitivo ao adquirir um apartamento de luxo, em Alfama, no centro histórico da cidade.

Avaliada em 2 milhões de euros, a casa é um T5 duplex com 358 m2, e segundo noticiou a revista Flash!, na altura, o apartamento era o mais caro do Palácio Santa Helena, construído no século XVI e transformado em complexo residencial de luxo.

Situando-se no coração da cidade, o imóvel dispõe, além de uma vasta área e acabamentos de luxo, de vistas privilegiadas sobre o Tejo. O casal mudou-se em 2018, quando as obras ficaram concluídas.



Ana Tomás