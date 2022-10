'Domingo dos Casacos' é este fim de semana.

Tradição

Casacos mais baratos no domingo. São promoções e não saldos

No domingo, os casacos vão estar à venda nas lojas luxemburguesas por preços mais acessíveis. É o ‘Domingo dos Casacos’ (“ Mantelsonndeg », em luxemburguês) que calha já neste fim de semana (dia 23 de outubro).



Para quem não conhece, trata-se de uma tradição luxemburguesa que, segundo algumas fontes, tem origem na Idade Média. Em tempos, o ‘domingo dos casacos’ era o único domingo do ano em que as lojas abriam. Calhava sempre no último domingo antes do Dia de Todos os Santos e era o dia em que quem vivia no campo e nas aldeias se dirigia à capital para comprar roupas quentes para o inverno, nomeadamente um casaco. Um casaco novo para vestir no Dia de Todos os Santos.

Mantendo a tradição viva, várias lojas abrem as portas no domingo antes do Dia de Todos os Santos, propondo descontos especiais. Mas são apenas promoções, e não saldos.

Numa nota divulgada no seu site, o MyGuichet lembra que, fora dos dois períodos anuais estipulados a nível nacional, as lojas estão proibidas de usar o termo “saldos”. Podem propor promoções o ano inteiro, mas não lhe podem chamar “saldos”.

Note-se que as próximas as épocas de saldos já têm data marcada. Os saldos de inverno arrancam a 2 de janeiro de 2023 e terminam a 28 do mesmo mês. No verão, o período de descontos começa a 24 de junho e encerra a 23 de julho.

Diana Alves e Manuela Pereira

