Pintor foi um dos grandes génios do impressionismo.

Radio Latina 4

Casa do pintor Monet pode ser alugada no Airbnb

Pintor foi um dos grandes génios do impressionismo.

Claude Monet foi um dos grandes génios da pintura impressionista. Viveu entre 1883 e 1926 e deixou obras que hoje podem ser admiradas em museus espalhados pelo mundo. No entanto, agora já é possível ter uma experiência ainda mais pessoal porque a casa onde o artista viveu e que serviu de inspiração para as suas obras, está disponível para aluguer no Airbnb.

A propriedade é conhecida como "La Maison Bleue" (A Casa Azul) e fica em Giverny, uma pequena aldeia da Normandia. Foi renovada em 2016 e tem espaço para albergar seis pessoas que podem ainda usufruir dos cerca de 1500 m2 de jardins. No anúncio pode ler-se: "Esta casa é ideal para casais, viajantes de negócios e famílias". Pode ser alugada a partir de 198 euros por noite.

4 Foto: Airbnb

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Airbnb