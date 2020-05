Conheça as previsões do Prof. Tomate Estrelário para esta sexta-feira! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Carta desAstral com o Prof. Tomate Estrelário - 22 maio

Sagitário - Trabalhar no seu canto será uma boa opção. Mau dia para quem não trabalhar num moinho ou numa sala oval.

Peixes - O dia correrá bem a nível profissional se vestir de preto. Porque com o preto você nunca se compromete.

Caranguejo - Use e abuse do seu charme para apimentar o seu romance com o seu sofá!

Carneiro - Você está preparado para grandes coisas a nível profissional e amoroso. Que não vão acontecer.

Gémeos - Confie mais em si e poderá criar qualquer coisa que lhe apeteça ou então vá a net sacar uma receita.

Aquário - Saia à rua hoje com calças castanhas para que não se notem as manchas de café que vai entornar em cima de si!

Capricórnio - Evite esperas desnecessárias. Peça emprestado um filho pequeno a um amigo para poder ter prioridade em locais onde preveja apanhar filas.

Balança - Hoje terá uma excelente e única oportunidade de passar uma noite acompanhado. Na Lituânia.

Escorpião - Demostre que pode ser o melhor amigo. Ladre às pessoas como se fosse um cão.

Virgem - Seja menos apegada aos bens materiais. Por si você ficava agarrada a tudo com velcro.

Touro - Terá de se mostrar muito prático ao longo do dia. Será um dia de correrias... vista fato de treino e coloque Roll-on.

Leão - Para hoje, em relação aos nativos de leão os guias dizem: lol.