Carta desAstral com o Prof. Sequoia Estrelário - 22 junho

Conheça as previsões do Prof. Sequoia Estrelário para esta segunda-feira, véspera de feriado! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Caranguejo - Para fortalecer o cabelo coma gérmen de trigo ou use gel fixação forte.

Sagitário - Podem surgir alguns problemas no trabalho. Tudo se resolverá com berro e duas asneiras.

Peixes - Aposte no trabalho! Não utilize é a internet da empresa para ver os sites de apostas. Ligue os dados móveis ou a rede aberta do bar.

Gémeos - Procure não sufocar as outras pessoas só pelo desejo que tem de fazer respiração boca a boca.

Aquário - Poderá sentir interiormente que está a começar algo de novo. Pode ser uma nova gripe.

Carneiro - Cuidado com as pessoas que dizem ‘treuze’. Se colocam vogais no meio de palavras também se podem colocar no meio da sua relação amorosa.

Balança - Reforce a atenção numa relação. Ela pode estar atrás de um camião sem sensores de marcha a trás.

Escorpião - Terá poder e capacidade para definir o rumo do seu dia. Mas para isso terá de dizer, de cabeça, a raiz quadrada de 288.

Capricórnio - Não tenha pressa na execução de tarefas. Ainda hoje é segunda-feira, quer estragar já a semana?

Leão - Dia feliz, os sentimentos estão sólidos. Mas não festeje muito porque o número dois no WC também é solido e você despacha-o.

Virgem - Personalize os seus contactos. Desenhe-lhes na cara números como se fossem pratos de comida chinesa.

Touro - Passará bons momentos trancado dentro de um elevador durante três horas com um caniche irritante do vizinho de cima.