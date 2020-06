Conheça as previsões do Prof. Estrelário para esta sexta-feira! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Carta desAstral com o Prof. Scooby-Doo Estrelário - 26 junho

Balança - O amor pode invadir o seu coração. Espera-lhe um grande, grande amor! Tão grande que não vem de cavalo branco, vem de grua amarela.

Capricórnio - Poderá sentir-se triste ou deprimida. Saia de casa para se distrair a contar os carros que tenham na matrícula a letra Y.

Carneiro - Vá ao médico, nem que seja por rotina... ou porque não tem nada para fazer após todas a lojas encerrarem.

Touro - Dê cor aos dias mais escuros comprando um carro rosa choque.

Leão - Vigie o seu sono. Fique acordado para ver a que horas é que chega.

Sagitário - Não entre numa conversa com ideias já definidas. Hoje acordou com as ideias iluminadas com uma luz fundida.

Virgem - Sinceridade e autenticidade vão trazer-lhe dissabores. Ligue o 'falsometro' no máximo como aquele que se diz seu amigo do coração.

Peixes - Aquela pessoa que tem debaixo de olho, poderá demonstrar algum interesse em si! Interesse em lhe tirar esse ponto negro que tem no nariz.

Gémeos - Para se tornar poupado e controlar os gastos de dinheiro, coloque açaimes nas mãos.

Caranguejo - Após algumas discussões pode encontrar bons consensos. Curiosamente daqueles a quem tem oferecido almocinhos!

Aquário - Evite que terceiros interfiram na sua relação. Pode estar em apuros se o terceiro elemento for o seu esposo ou esposa.

Escorpião - A razão está do seu lado! Cuidado porque vai no, habitualmente, designado de lugar do morto.