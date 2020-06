Conheça as previsões do Prof. Óscar Estrelário para esta terça-feira, 9 de junho! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Carta desAstral com o Prof. Óscar Estrelário - 9 junho

Conheça as previsões do Prof. Óscar Estrelário para esta terça-feira, 9 de junho! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Balança - O seu sistema nervoso pode ficar alterado por causa de carnes gordas. Hoje, evite chatear-se com a gordinha que ocupa metade do seu lugar no banco.

Capricórnio - Podem estar a tentar vender-lhe gato por lebre. Aperte-lhe a barriga se fizer ‘Feeee’... não é lebre.

Carneiro - O seu signo não foi possível ouvir pois o astro mensageiro estava perto de um martelo pneumático nas obras que estão a fazer na gare.

Touro - Aposte no futuro com um relacionamento a tempo inteiro. Já ninguém o quer em part-time.

Leão - Mostre seu potencial para um chefe! De certeza que ele não sabe o quanto é bom a arranjar intrigas.

Sagitário - Terá grande facilidade em libertar-se de problemas. Mesmo assim é esperado que demore três minutos a desatar o fio dos headphones.

Virgem - Bom período para divulgar seu trabalho. De preferência por pombo correio.

Peixes - É importante dar espaço aos outros. Mas não muito que o metro quadrado no Luxemburgo está ao preço da lua.

Gémeos - Hoje, tenha atenção aos dentes... principalmente aos dentes de alho que o cheiro custa a sair como a porra.

Caranguejo - Seja muito rigoroso no cumprimento de prazos. A não ser que queira ser empreiteiro em obras públicas.

Aquário - A sorte vai hoje bater à sua porta. Por engano, queriam tocar no terceiro direito.

Escorpião - O campo profissional estará protegido pelo filho do patrão que lhe faz olhinhos.