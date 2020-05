Conheça as previsões do Prof. Poule Estrelário para esta quinta-feira! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Carta desAstral com o Prof. Poule Estrelário - 14 maio

Conheça as previsões do Prof. Poule Estrelário para esta quinta-feira! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Capricórnio - Não é possível apresentar o seu signo uma vez que a sua previsão está num mensageiro retido num engarrafamento na A4.

Carneiro - Parabéns, você está em excelente forma física de causar inveja a um orangotango preso num zoo.

Balança - Faça uma dieta equilibrada. Equilibre o prato em cima da cabeça e permaneça assim até lhe passar a fome.

Leão - Pare de roer as unhas embora todos lhe digam que tem mãos de manteiga.

Sagitário - Hoje poderá sentir-se sozinho e sem classe. Experimente comer um salada com muita alface. Só porque rima.

Touro - Surpreenda a sua cara-metade com uma viagem inesperada. Pode, por exemplo, levá-la consigo à oficina do carro para que ela veja a troca de filtros.

Peixes - Se você procura um novo amor. Só lhe vão calhar velhos.

Gémeos - Seja otimista. Não desanime se vir que as coisas não funcionam. Pode ser só falta de pilhas.

Virgem - No final do dia irá sentir-se de mãos atadas. Possivelmente porque não quer lavar a louça depois do jantar.

Escorpião - O momento está ótimo para divulgar informações! Pstttt psttttt, onde é que vai!!! Já ia todo lançado para contar uma 'calhandrice' que lhe pediram segredo.

Caranguejo - As oportunidades devem bater à sua porta! Garante que está alguém em casa para prender o cão que não gosta de estranhos.

Aquário - Tem ao seu alcance tudo para ter bons resultados. Precisa é de esticar os braços ao invés de os manter cruzados como costume.