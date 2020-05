Conheça as previsões do Prof. Onassis Estrelário para esta linda sexta-feira! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Carta desAstral com o Prof. Onassis Estrelário - 15 maio

Conheça as previsões do Prof. Onassis Estrelário para esta linda sexta-feira! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Caranguejo - Verifique a sua saúde e coma mais frutos vermelhos. Se gosta muito de bananas, pinte-as com batom.

Sagitário - A prática de um desporto pode ser uma boa ideia. Para sugerir ou recomendar a alguém.

Peixes - Confie mais em si e não ouça as indicações de estranhos. Mesmo que a voz do GPS seja atrativa.

Gémeos - No final do dia de hoje terá a sensação de que todo o seu esforço foi em vão. Repita tudo novamente, mas desta vez com o aspirador ligado.

Aquário - Combata o envelhecimento e as rugas aplicando no rosto daquela fita-cola castanha.

Carneiro - Ouça o seu coração, certamente vai encontrar a resposta que procura... embora o coração se expresse em morse!

Balança - Convide o seu melhor amigo para jantar. Se este lhe perguntar o que precisa de levar: Diga... o comer.

Escorpião - Será capaz de construir uma relação sentimental da melhor forma. Em gesso cartonado.

Capricórnio - Não é possível apresentar o signo capricórnio. Esperei 10 minutos a ler a mensagem “O astro está a escrever...” mas depois, nada!

Leão - Oportunidades de romance não irão faltar. Depois partilhe os perfis de Tinder que valham a pena! É para um amigo meu.

Virgem - Passe bons momentos em família, espalhando ternura... ou M&M pelo chão da sala. A diversão estará garantida.

Touro - Faça uma dieta à base de sopas e sumos detox... comendo-os com pauzinhos chineses.