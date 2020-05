Conheça as previsões do Prof. Mangueira Estrelário para este primeiro dia útil do mês de maio (04)! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Carta desAstral com o Prof. Mangueira Estrelário - 04 maio

Balança - As pessoas vão passar o dia de hoje a perguntar-lhe o que você tem! Diga-lhes que deixou ficar uma montanha de roupa para passar a ferro no fim-de-semana. Ninguém vai querer saber mais.

Capricórnio - No dia de hoje, aproveite a sua excecional capacidade de trabalho… para fazer absolutamente 'rien'.

Carneiro - Ganhe coragem e surpreenda a sua cara-metade. Os guias dizem que pode ser com um lindo e magnifico passeio de carrinho de mão.

Touro - Diga coisa bonitas ao seu parceiro. Por exemplo: Sabes que os combustíveis estão a menos de um euro?

Leão - Saiu-lhe em sorte a carta: Pau de canela. Muito possivelmente hoje irá bater com a canela num baú onde guarda as mantas.

Sagitário - Uma relação pode deixar marcas se namorar com alguém com as unhas grandes.

Virgem - Você anda distraída e alguém à sua volta pode precisar de ajuda. Se estiver muito em baixo, cuidado para não lhe dar um pontapé.

Peixes - Os amigos que o têm ajudado podem deixá-lo desamparado quando perceberem que você não lhes quer pagar um jantar no seu aniversário.

Gémeos - Se quer perder peso, nesta altura, a única forma possível é tirar os cinco quilos de coisas, que não usa, da sua mala.

Caranguejo - Possível dor de barriga se andar a rastejar por alguém.

Aquário - Faça uma dieta rica em verduras! Coma tudo com molho de Viagra com mostarda. Aprendi na telescola que azul e amarelo dá verde.

Escorpião - Hoje você está pró-activo e os resultados surgem rapidamente. Se não lhe der a preguiça de agarrar no aspirador.