Conheça as previsões do Prof. Ling Chung Estrelário para este início de semana, 20 de abril! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Carta desAstral com o Prof. Ling Chung Estrelário - 20 abril

Gémeos - Caminhe ao encontro do que mais deseja. É favas com chouriço!? Então meta as mãos nos tachos!

Virgem - Atravessa um bom período. Terá energia para dar e vender. Mas como você é tolo vai dar ao invés de vender.

Escorpião - Os seus familiares vão achar que lhes faz vénias quando passa por eles. Deixe-os pensar, não diga que são cólicas.

Capricórnio - Possibilidade de vir a sofrer uma decepção no que diz respeito a uma relação atual. Você sente um vazio imenso na sua relação com o frigorifico.

Caranguejo - O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isto quer dizer que ainda me lembro de matemática do sexto ano.

Peixes - Possíveis dores no nariz e testa se tentar passar por uma porta em vidro que na realidade estará fechada, mas muito limpinha.

Leão - Necessita de ir a um médico! Buscar aqueles rebuçados maravilhosos que ele tem na sala de espera.

Aquário - Possível desilusão com um amigo fruto de ter contado um segredo à pessoa que gosta de brincar ao “passa a outro e não ao mesmo”.

Touro - Mostre aos seus parentes o quanto é religioso. Demonstre-o mandando vir, da internet, vários pares de calças à boca de sino.

Carneiro - Lembre-se que uma relação exige muito trabalho. Principalmente para o cirurgião que contratará para que seja possível conseguir ter alguém.

Balança- Saiu-lhe em sorte a carta: Prego. Não passe junto a casa de penhores, esta carta significa que poderá ter de almoçar sandes. Não abuse da mostarda.

Sagitário - Um colega pode fazer-lhe um comentário pouco simpático e infantil. Não ligue… Quem diz é quem é…