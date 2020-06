Conheça as previsões do Prof. Hastag Estrelário para este último dia de junho! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Carta desAstral com o Prof. Hastag Estrelário - 30 junho

Conheça as previsões do Prof. Hastag Estrelário para este último dia de junho! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Leão - É uma boa altura para se dedicar ao trabalho. Leve plantas para o escritório para mostrar que gosta de lá estar.

Aquário - Não dê ouvidos a ninguém. Vai precisar deles para continuar com a sua vida normal.

Touro - Irá cruzar-se com várias pessoas que vão sorrir para si. Muito provavelmente porque irá andar grande parte do dia com a braguilha aberta.

Virgem - O ar puro é precioso! Vá até ao jardim, mas não para furar a bola aos putos como é hábito.

Escorpião - Hoje, deve reservar na sua agenda um tempo livre para fazer algo que nunca fez antes. Por exemplo: Pregar um prego com uma banana.

Balança - Não queira ter as costas largas. É mais fácil para acertar-lhes com um agrafador.

Carneiro - O dinheiro hoje foge-lhe das mãos. O melhor é colocar-lhe uma trela.

Sagitário - Procure não tomar decisões importantes. Tome é os comprimidos como o médico mandou.

Caranguejo - Seja inteligente na gestão das suas finanças. Gaste apenas o que pode pedir emprestado.

Peixes - Dia com bons encontros. Irá encontrar cinco eurinhos no bolso de um casaco que lhe emprestaram!

Capricórnio - Dia positivo, alguns gestos vão tocar o seu coração. Se insistir em levar a boca produtos com muito sal.

Gémeos - Lidará com pessoas que pensam duma forma diferente da sua. Nessa altura berre com eles.