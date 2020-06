Conheça as previsões do Prof. Florindo Estrelário para esta tão aguardada sexta-feira, 12 de junho! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Carta desAstral com o Prof. Florindo Estrelário - 12 junho

Escorpião - Hoje é importante analisar os fatos. Divirta-se criticando aquele colega que usa calças aos quadrados e camisola às bolinhas.

Gémeos - Tenha pensamentos positivos. O amor chegará... num comboio a vapor.

Virgem - Hoje a sua vida vai tornar-se mais rica em calcário na máquina de lavar roupa.

Peixes - Dia muito exigente, pairam dúvidas sentimentais. Recorra a uma planta ‘Bem-me-quer’ para as dissipar.

Caranguejo - A sua relação está a perder gás. Coloque uma colher de aço inoxidável ou de prata conservar o conservar. Pelo menos no espumante funciona.

Capricórnio - Não acredite em todos os que lhe dizem que são seus amigos. Essas pessoas também já disseram “atirei o pau ao gato” e felizmente nunca atiraram.

Leão - O amor está mesmo à sua frente. Pode estar atrás se a travagem do motorista do autocarro for muito brusca.

Aquário - Podem surgir problemas a nível respiratório se colocar uma meia apertada na cabeça.

Touro - Um colega pode parecer inquieto. Se não conseguir identificar ninguém, coloque açúcar na camisola de uma pessoa qualquer.

Balança - Deve apostar mais na vida sentimental, mas não aposte a sua cara metade, se não vai mesmo perdê-la.

Sagitário - Saiu-lhe em sorte a carta retangular com pontas arredondadas... queria uma carta especial, quer ver? É diferente dos outros.

Carneiro - Será um bom momento para transformar ou corrigir aquilo que não está bem. Vai sair de casa com esse cabelo e essas unhas? Veja bem essas sobrancelhas?