Carta desAstral com o Prof. Feno Estrelário - 08 maio

Carneiro - Cuidado com as dores no pescoço fruto de passar horas a olhar para o monitor do colega do lado.

Balança - Aceite a pessoa que ama tal como ela é. Pode ter muitos defeitos, mas foi a única pessoa que aceitou namorar consigo.

Capricórnio - É importante cuidar do seu lado intelectual. Compre uma nova armação de óculos, pois o importante é parecer.

Sagitário - Os seus amigos vão precisar de si para colorir o dia cinzento. É o único capaz de o fazer utilizando apenas o seu sorriso amarelo Simpson.

Touro - Alimente a sua relação com manifestações de amor e de carinho. Junte aipo para ter alguma verdura.

Leão - Hoje, um colega vai escrever-lhe uma indireta nas redes sociais! Se não a aperceber é o comentário que fará você rir porque diz dedicação com dois ‘S’.

Gémeos - Você que diz a toda a que a sua cara metade é perfeita e só tem coisas boas! Hoje, irá mudar de opinião, quando sentir as suas mão-frias nas costas.

Aquário - Dia bom no trabalho. Conseguirá fazer várias coisas ao mesmo tempo como falar ao telefone, jogar solitário, ouvir música e ralhar com os outros.

Peixes - Se está sozinho é o momento propício para abrir os olhos. Um lindo amor pode surgir graças ao seu estrabismo.

Virgem - Melhore a sua memória comendo banana. Já viu macacos a coçarem a cabeça, mas nunca viu nenhum a esquecer-se de nada!

Escorpião - Poderá ter de recorrer à sua autoridade para resolver um problema. Se for bem-sucedido será a última vez que o seu cãozinho faz as necessidades no tapete do hall.

Caranguejo - Se está em teletrabalho pratique algum exercício! Para garantir que no final do confinamento consiga sair pela porta e não pelo portão da garagem.