Carta desAstral com o Prof. Felpudo Estrelário - 21 abril

Conheça as previsões do Prof. Felpudo Estrelário para esta terça-feira, 21 de abril! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Balança - Um possível pedido de casamento pode surgir hoje! Se não namora, alguém pode querer apenas a sua nacionalidade.

Capricórnio - Fale dos seus medos a uma pessoa em quem confia. Não o irá julgar por ter medo de escova de dentes.

Leão - Se anda com queda de cabelo, utilize um gorro para não estar sempre a limpar o chão.

Carneiro - Saiu a carta 4 de ouros. Significa que ontem, graças a si, consegui fazer um peixinho de Reis no jogo do peixinho com o meu sobrinho.

Sagitário - Dia positivo com reforço de uma ligação. Finalmente vai deixar de ter ADSL e passar a ter FIBRA.

Touro - A sua companheira vai dar-lhe o devido valor. Quando perceber que precisa de você para colocar os cortinados que foram para lavar.

Peixes - Dia de bons resultados, estão muitos olhos postos em si para tentarem perceber a quem roubou as ideias.

Gémeos - Hoje irá querer demonstrar os seus enormes dotes culinários. Faça conta com mais dezasseis, que são os bombeiros que irão apagar o fogo.

Virgem - O dia hoje começou da melhor maneira. Pena que o estragou logo às oito e um quarto.

Aquário - Boas notícias poderão estar a caminho. Pena que não vai ter acesso a elas porque bloqueou a pessoa no Facebook.

Escorpião - Hoje terá a prova que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Até ficará com o certificado que indica que foi apanhado a conduzir enquanto se distraia no TikTok.

Caranguejo - Se acha que tem ganho uns quilinhos durante o último mês, comece a comer carne apenas à palhinha.