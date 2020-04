Conheça as previsões do Prof. Escrivaninha Estrelário para esta quarta-feira, 22 de abril! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Carta desAstral com o Prof. Escrivaninha Estrelário - 22 abril

Conheça as previsões do Prof. Escrivaninha Estrelário para esta quarta-feira, 22 de abril! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Sagitário - Uma situação sentimental ganha maior peso na sua vida. Peso na consciência por ter feito asneira da grossa no fim-de-semana passado.

Peixes - Pare de colocar o trabalho acima de tudo! São arquivos em cima da mesa de jantar é roupa para passar a ferro em cima do sofá!! Organize-se.

Caranguejo - Organize bem as suas contas. Coloque as faturas em degradé pelas cores do logótipo e fique a dever aos roxos, azuis e aos vermelhos.

Carneiro - Terá dificuldade em fazer-se entender. Não dormiu bem? Bebe um café duplo para não estar sempre a abrir a boca enquanto fala.

Aquário - Você tem de colocar filtros no que diz e pare de enrolar os seus colegas. Eles não são tabaco.

Gémeos - Dia de bons resultados em reuniões. Ainda bem que a sua reunião via Skype vai estar sempre a cair.

Capricórnio - Hoje, os nativos do signo capricórnio vão ter o dia abençoado por um guia xoninhas.

Balança - Não terá a sua vida profissional muito facilitada. Irá melhorar assim que tirar as mãos dos bolsos.

Escorpião - Hoje, faça somente coisas que lhe dão prazer. Os seus colegas até já estranham o facto de não andar a comentar as vidas dos outros.

Touro - Você sente que os seus colegas não ouvem as suas ideias. Mas que ideias??? Essas? Dê graças a Deus!

Leão - Desprenda-se de hábitos antigas. Mande fora essa meias brancas com o desenho de raquetes! Nem que seja só por estarem encardidas.

Virgem - Não é possível apresentar o signo virgem porque os astros adormeceram enquanto viam a última temporada da serie ‘La casa de papel’.