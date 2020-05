Conheça as previsões do Prof. Curativo Estrelário para esta terça-feira! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Carta desAstral com o Prof. Curativo Estrelário - 12 maio

Conheça as previsões do Prof. Curativo Estrelário para esta terça-feira! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Aquário - Deve tentar dormir oito horas por dia, mas evite as três horas de sono que faz no horário de expediente.

Touro - Se anda com formigueiro no corpo. Faça um sumo detox à base de papa formigas.

Leão - É possível que receba a visita de um familiar. Ficará contente pois a pessoa levará o jantar e vai arrumar-lhe a cozinha no fim.

Escorpião - Tente tomar iniciativas românticas ainda que devam ser controladas. Seja excêntrico e compre duas rosas vermelhas.

Virgem - Em relação ao sector económico está bastante protegido. Não se preocupe com os 2€ que lhe restam até ao final do mês.

Balança - As relações amorosas devem ser cuidadas todos os dias. Pelo menos duas vezes ao dia, para não apodrecerem e caírem como os dentes.

Sagitário - Você adora ajudar os outros. Se achar que não consegue, passe uma rasteira a alguém e ajude-o a levantar-se!

Caranguejo - Canalize as suas potencialidades para novos projetos. Aposte no ponto cruz, pare de fugir das suas verdadeiras qualidades.

Carneiro - Pode sentir um irritante zumbido nos ouvidos durante o dia. Irá passar assim que colocar o sinto de segurança.

Capricórnio - Vai sentir-se especialmente crítico com os outros, mas olhe bem para si antes de falar. Não grite com os seus pais porque sai a eles.

Gémeos - Não esconda as suas verdadeiras intenções. Não diga ao seu companheiro que é omelete quando na realidade queria fazer ovos mexidos.

Peixes - Cuidado com as intrigas no local de trabalho... estão a fazer-lhe pior que o ar condicionado!