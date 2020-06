Conheça as previsões do Prof. Courgette Estrelário para esta quinta-feira, 11 de junho! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Carta desAstral com o Prof. Courgette Estrelário - 11 junho

Conheça as previsões do Prof. Courgette Estrelário para esta quinta-feira, 11 de junho! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Leão - Se está com medos e receios de puxar conversa com alguém especial, belisque essa pessoa e inicie com a frase “Dói, não dói?”

Aquário - Prove aos seus colegas que está seguro no seu trabalho! Esvazie o deposito das bolinhas do furador de papel em cima do seu chefe.

Touro - Visite o seu médico... ele tem ótimos rebuçados de limão na sala de espera.

Virgem - Dê mais estabilidade à sua cara-metade. No dia de hoje ofereça-lhe um casaco com aileron.

Balança - Tenha atenção a pessoas que considera amigas do coração. O coração é cego e não usa bengala nem cão.

Escorpião - Hoje vai sentir-se um ‘influencer’! Não acredita? Experimente bocejar e vai verificar que vão muitas pessoas atrás.

Carneiro - Aceite as críticas dos outros. Peça tudo por escrito em papel pois vai precisar de muitos para se assoar.

Sagitário - Modere a atividade física. Faça exercícios adequados à sua condição... rebole.

Caranguejo - Procure repousar mais, você não é de ferro...senão a sua esposa utilizava-o para engomar a roupa.

Peixes - Conseguirá aumentar a temperatura e o clima da sua relação... fazendo ‘uhm uhm’ em cima de um aquecedor a óleo.

Capricórnio- Uma nova relação mais séria pode estar no horizonte. É ali junto à linha do equador. Imaginária.

Gémeos - Se estava à espera de um estímulo para começar uma bela arrumação... chegará ao final do dia... quando cair por pisar um carrinho do seu mais novo.