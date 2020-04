Conheça as previsões do Prof. Cafeína Estrelário para este dia, 14 de abril de 2020. De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Carta desAstral com o Prof. Cafeína Estrelário - 14 abril

Conheça as previsões do Prof. Cafeína Estrelário para este dia, 14 de abril de 2020. De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Virgem - Não crie fantasmas onde não existem. Para de desenhar fantasmas nas paredes a caneta só porque sim!

Escorpião - Hoje será um ótimo dia para colocar todas as suas ideias no papel.… use um quarto de post-it amarelo, a natureza agradece.

Gémeos Terá tendência para se isolar. Não o faça durante muito tempo para os seus familiares não pensarem que está a fugir deles.

Peixes - Mesmo pressionado não se precipite a tomar decisões! Você não é candeeiro para dar resposta imediata.

Capricórnio - Pode sentir-se apaixonado, mas com dúvidas. Retire essas dúvidas utilizando uma flor “Bem me quer, mal me quer”

Caranguejo - Saiu-lhe em sorte a carta: Cão. Significa que hoje, andará às voltas e voltas sem sair do mesmo lugar.

Aquário - Alguém por quem já foi muito apaixonado vai querer marcar um encontro. Aceite, mas não vá! Para sentir o quanto custa levar negas.

Touro - Desprenda-se de manias antigas que só atrapalham... esses suspensórios podem causar problemas se tiver dores de barriga.

Leão - Você sente que os seus colegas não ouvem as suas ideias. Você pode mudar isso comprado um megafone.

Sagitário - Ofereça um belo presente ao seu amor. Porque futuro em comum não vão ter.

Carneiro - As previsões para o signo de carneiro só estarão disponíveis após receção do Anexo H modelo 5 devidamente assinado conforme cartão do cidadão.

Balança - Poderá andar mais nervosa. Coma alface que atua como calmante. Pelo menos os caracóis parecem estar sempre relaxados.