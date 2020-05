Conheça as previsões do Prof. Bloody Mary Estrelário para esta quarta-feira! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Carta desAstral com o Prof. Bloody Mary Estrelário - 13 maio

Conheça as previsões do Prof. Bloody Mary Estrelário para esta quarta-feira! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Gémeos - É provável que receba uma visita em casa. Principalmente se encomendar uma pizza.

Virgem - A sua cara metade pode andar a exigir muito de si. Aprenda a dizer não. Mas em russo para que ela não grite consigo.

Escorpião - No dia de hoje as estrelas favorecem-na! Mas ficaria melhor com uma camisola de padrão às riscas.

Capricórnio - Dia de renovar o seu guarda roupa. Já nem as traças lhe pegam.

Peixes - Faça uma remodelação na sua vida que a faça sentir mais jovem. Bom dia para colocar aparelho nos dentes.

Caranguejo - Saiu-lhe em sorte a carta: Você está livre da prisão! Quer dizer, que depois de três dias, os seus intestinos voltam a trabalhar normalmente.

Aquário - Finalmente as pessoas começaram a reparar em si. Isto porque você faz um barulho tremendo quando dá um espirro.

Touro - Não deixe para amanhã o que pode dizer hoje. Até porque amanhã não vai poder dizer “Hoje é quarta-feira 13”.

Leão - Um colega pode responder-lhe um pouco torto. Não ligue... Sabe que ele é um pouco entravado.

Sagitário - Boas notícias para quem está atualmente sozinho! Daqui a cinco minutos, a carrinha do serviço passará com sete colegas para lhe fazerem companhia.

Carneiro - Seja mais cuidadosa com o que come. Evite mulheres ou homens casados ou comprometidos.

Balança - O dia de hoje pode deixar marcas. Principalmente na pintura do carro quando sair da garagem.