Conheça as previsões do Prof. Bicla Estrelário para esta quarta-feira, 3 de junho! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Carta desAstral com o Prof. Bicla Estrelário - 3 junho

Capricórnio - Dia harmonioso no amor, basta ser sincero como era até 1968.

Carneiro - Hoje o dia traz momentos de crescimento. Possivelmente crescimento de um galo por bater com a cabeça num semáforo.

Balança - A sua relação pode estar em perigo pelas suas caminhadas de 30 minutos bem na hora de se agarrar ao aspirador.

Leão -Poderá sentir arrepios durante a noite fruto dos pés frios do seu parceiro nas suas pernas.

Sagitário - Dia com pequenas preocupações para as quais encontrará as melhores soluções debaixo da saia da mamã.

Touro - Vai ter o reconhecimento de um chefe... que o reconhece logo nas camaras de vigilância que está a chegar atrasado.

Peixes - Alguém próximo pode oferecer-lhe uma ótima proposta de trabalho. Agradeça por essa pessoa ter levado 32 negas antes de chegar até si!

Gémeos - A vida sentimental decorre de forma muito feliz se você for exigente como um pintassilgo.

Virgem - Possível novidade no trabalho. Possíveis, porque ainda não está confirmada a entrega da nova impressora com tinteiros a metade do preço.

Escorpião - Boa altura para iniciar uma dieta. Evite comer demais e repetir. Faça refeições completas mas em pratos de sobremesa.

Caranguejo- Olhe pelo seu parceiro como um gordo olha por uma bola de Berlim.

Aquário - Coma folhas de eucalipto para evitar brigas e conflitos com um amigo de longa data! Nunca viu dois coalas à chapada.