Carta desAstral com o Prof. Asterisco Estrelário - 07 maio

Escorpião - Dê mais atenção à pessoa que tem a seu lado. Evitaria que ela ontem tivesse saído de casa com uma meia de cada cor.

Virgem - Cuidado com a crise pela qual a sua relação está a passar. Evite ter de chamar o Fundo Matrimonial Internacional (FMI).

Gémeos - Hoje, pode sentir a garganta irritada. Tão irritada como a sua parceira quando não vem logo para a mesa porque está no telemóvel.

Peixes - Um amigo pode precisar de ajuda com um armário alto. Dê-lhe uma cadeira com rodas e filme.

Caranguejo - No trabalho deve ser firme, justa e imparcial. Depois de arranjar emprego, claro. Talvez amanhã tenha notícias.

Capricórnio - Quer perder peso? Inicie a dieta da banana com fita-cola. Coloque-a no teto e salta as vezes que forem precisas até a conseguir retirar com os dentes.

Leão - Com habilidade convencerá o seu chefe a dar-lhe novas tarefas. Se se esforçar muito a partir de amanhã já será você a ir buscar o correio, a pé.

Aquário - Está a fazer-lhe falta ir ao ginásio para ver aquele Personal Trainer bem giro de calção justo.

Touro - O seu par pode fazer-lhe uma surpresa. Deixe-se conquistar e esqueça que está tudo a sair do seu cartão de crédito.

Balança - Pare de se armar em aventureiro. Leia o manual das instruções da máquina de lavar como se fosse o de um para-quedas.

Carneiro - Evite comer salgados! Se são péssimos a gerir os próprios bancos, imagine o que podem fazer ao seu organismo.

Sagitário - Possíveis mudanças que envolvem mais responsabilidade. Força... hoje é o dia que será nomeado para responsável do condomínio para os próximos três anos.