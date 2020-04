Conheça as previsões do Prof. Aranha Estrelário para esta terça-feira, 28 de abril! De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Carta desAstral com o Prof. Aranha Estrelário - 28 abril

Caranguejo - Respostas profissionais mais positivas. Se tiver uma entrevista de emprego, ao invés de receber o habitual não! Pode receber um “depois entramos em contacto”.

Sagitário - Sente-se deprimido? Fale com os seus colegas por videoconferência. Vai animar ao perceber que têm menos cabelo que você.

Peixes - Os guias dizem que deve renovar o amor. Troque por alguém novo e veja se aceitam retomas do antigo.

Gémeos - Em breve será recompensada pelo seu empenho. O tempo é relativo… Em breve… é outubro de 2022.

Carneiro - Tenha atenção a situações que podem vir a revelar-se algo escuras. Esta noite esteja atenta ao grelhador!

Aquário - Longas atividades a dois ajudam o seu relacionamento. Convide o seu parceiro para um serão a contar grãos de arroz.

Balança - Mais para a noite terá tendência para as dores de cabeça. Ao que o seu parceiro responderá: Queres o Brufen antes ou depois de fazermos amor?

Escorpião - Hoje saberá quem está sempre do seu lado e não o abandona! É o peixinho de aquário que tem na sala.

Capricórnio - Evite cobrar do seu par aquilo que também não consegue fazer. O seu par também não lhe pede para fazer a espargata, sabendo que nenhum dos dois consegue.

Leão - Cozinhar, limpar a casa ou tratar da roupa vão parecer tarefas menos penosas. Assim sendo, irá dar a oportunidade a alguém de o fazer por si.

Virgem - Se deixou situações em suspenso! Trata delas o mais rápido possível. Apanhe a roupa do estendal pois hoje a vizinha de cima vai lavar coisas com lixivia.

Touro - Tenha cuidado com as bocas fatelas! Não ligue, são apenas invejosos com herpes.