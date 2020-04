Conheça as previsões do Prof. Jovial Estrelário para o dia 10 de abril de 2020. De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Carta desAstral - 10 abril

Conheça as previsões do Prof. Jovial Estrelário para o dia 10 de abril de 2020. De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Leão - Seja mais carinhosa com a sua família. Principalmente com os filhos! São eles que vão decidir o orçamento que pretendem gastar na altura de escolher o lar para onde vai.

Touro - É provável que receba uma visita em casa. Se encomendar alguma coisa na Amazon.

Caranguejo - Com gémeos em mercúrio, significa que possivelmente hoje vai fazer uma ferida na perna! Se não tiver mercúrio coloque Betadine.

Virgem - Hoje irá conseguir provar os seus pontos de vista! Mas em mímica para não ferir os ouvidos de ninguém.

Aquário - Hoje, não misture questões sentimentais com dinheiro. Será que não aprendeu nada com o último encontro marcado nos anúncios dos classificados marotos?

Balança - Controle-se nos gastos exagerados. Não é com vinagre que se apanham moscas. Basta apenas colocar água num saco.

Carneiro - Está protegido nos amores. Pelo seu pai que não autoriza que namore enquanto viver debaixo do mesmo teto que ele.

Sagitário - Siga uma dieta forte em ferro. Coloque a comida dentro de um cofre de alta segurança.

Escorpião - Dê palavra de ânimo a um amigo coxo. Ele assume sempre as culpas quando brincam ao tocar campainhas seguido de fuga.

Peixes - Hoje é o seu dia de sorte! Possível ganhos no Euromilhões! Até lhe digo os números. Tem onde apontar? Vão de 1 a 50 e as estrelas do 1 a 12.

Capricórnio - Acordou com um poder de argumentação incrível. Vai conseguir convencer a sua cara metade que não tem ido ao café para ficar juntinho(a) a ela(e).

Gémeos - Pode encontrar o parceiro ideal para si. É daltónico(a) logo não vai perceber se viu as mensagens no Whatsapp, porque não distingue o azul do cinza.