Conheça as previsões do Prof. Estrelário para o dia 9 de abril de 2020. De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Carta desAstral - 09 abril

Conheça as previsões do Prof. Estrelário para o dia 9 de abril de 2020. De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Peixes - Reconquiste a sua auto-confiança mostrando aos outros que consegue abanar as orelhas sem mexer a testa.

Aquário - Ótimo dia para se aproximar de um primo distante. Trate-o bem, pode influenciar na “lembrançazinha” que a tia irá dar no próximo natal.

Sagitário - Poderá visitar vários lugares, no dia de hoje. Se jogar Monopólio.

Carneiro - Uma noite agitada e quente espera por si hoje! Pode estar a chocar uma gripe!

Gémeos - Provoque mudanças no seu ambiente de trabalho! Há quanto tempo não limpa os ícones do computador? Já nem usa essa aplicação do scanner.

Escorpião - Poderá ganhar um torcicolo ao final do dia! Aproveite o pescoço de lado para iniciar aulas de violino.

Capricórnio - Provavelmente chegará uma promoção na carreira. Não é para si, seu invejoso! Há mais capricórnios na terra.

Balança - Hoje não é um bom dia para andar a atirar pedras. Guarde-as! Podem ser necessárias para fazer fogo, caso haja uma falha de energia em casa.

Caranguejo - O astral é favorável para mudar alguns hábitos. Pare de comer o camarão com talheres, as esteticistas também vão precisar de ganhar a vida.

Touro - Novas responsabilidades podem ser assumidas. Não terá como dizer “não” aos familiares que combinaram que será você a lavar a louça, pois é quem tem muito tempo livre.

Leão - Poderá passar bons momentos na companhia de quem mais ama. Fará um belo concerto em frente ao espelho.

Virgem - Diga coisas importantes à pessoa que tem ao seu lado. Por exemplo: “Hoje ouvi na rádio Latina que vai fazer solinho maravilhoso!”