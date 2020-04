Conheça as previsões do Prof. Estrelário para o dia 8 de abril de 2020. De segunda a sexta na Brigada da Manhã.

Carta desAstral - 08 abril

Conheça as previsões do Prof. Estrelário para o dia 8 de abril de 2020. De segunda a sexta na Brigada da Manhã.

Balança - Vénus poderá trazer-lhe momentos de sorte. Procure-a no Facebook por Vénus, não me lembro do apelido.

Capricórnio - Precisa de investir ainda mais na sua carreira profissional! Chocolates suíços! As madalenas que oferece não lhe garantem renovação do contrato de trabalho em maio.

Carneiro - Se o seu parceiro se queixa que só lhe dá prendas pequeninas. Ofereça-lhe umas cuecas da avó.

Sagitário - Evite dizer tudo o que lhe vem à cabeça quando bater com a canela no armário.

Touro - Comunicação será a chave para o sucesso! O dia de hoje trará excelentes resultados num trabalho em equipa. Coincidência ou não você hoje poderá estar afónico.

Leão - Se tem uns quilinhos a mais, inicie uma dieta canina! Coloque a comida num tupperware e atire-o para longe. Corra para o ir buscar e volta. (Faça isso seis vezes).

Gémeos - Hoje é o dia que vai mostrar o seu verdadeiro conhecimento!!! Até irá vencer uma discussão com um esquentador inteligente.

Virgem - Hoje deverá ter especial atenção à garganta. Arranhões ou comichões? Verifique se não tem a camisola ao contrário. Pode ser a etiqueta a roçar no pescoço.

Peixes - Não deixe que os problemas se avolumem. Lave-os com champô anti-volume.

Escorpião - Certifique-se que os papeis importantes estão bem guardados e em segurança! Hoje poderá ter problemas com um familiar que quer mudar o seu testamento.

Caranguejo - Você deve começar a confiar mais em si!!! Deixe de escrever a lápis, use a caneta com convicção.

Aquário - Não é uma boa fase para investir o seu dinheiro. Se encontrar um bom negócio, peça dinheiro emprestado aquele amigo que nunca lhe diz não.