Conheça as previsões do Prof. Estrelário para o dia 7 de abril de 2020. De segunda a sexta na Brigada da Manhã.

Carta desAstral - 07 abril

Conheça as previsões do Prof. Estrelário para o dia 7 de abril de 2020. De segunda a sexta na Brigada da Manhã.

Gémeos - Se tem uma relação à distância mantenha a fé, mas pelo sim pelo não peça os exames de ADN antes de assumir compromissos.

Virgem - É possível que hoje encontre algo com valor. Possivelmente é uma moeda de 50 cêntimos numas calças que foram a lavar.

Escorpião - Alimente a sua relação com manifestações de amor e carinho. O que você tem feito é tão pequeno que parece gourmet.

Capricórnio - Faça uma surpresa que arrepie quem mais ama. Abra a água quente na cozinha enquanto essa pessoa toma banho.

Caranguejo - Hoje, seja mais tolerante com o seu par. Ele não tem glúten.



Peixes - Dia de muita diversão se pedir a uma pessoa que não diz a letra “L” para dizer a palavra lagartixa.

Touro - Defina um objetivo e agarre-se a ele com unhas e dentes. Se roí as unhas paciência… terminará o dia só com peles nos dentes.

Leão - É possível que não se sinta em plena forma. Até não está mal, se quiser ser lutador de sumo.

Aquário - Nesta altura pode ser levado a pensar que alguém da sua família não o está a entender claramente. Agradeça a Deus! Não é esperado que diga alguma coisa de jeito.

Sagitário - Procure fazer exercício físico ou uma atividade que lhe dê prazer. Se conseguir ir a correr à dispensa para buscar as batatas fritas de bacon, ótimo.

Balança - Terá do seu par manifestações de carinho. Atenção, deve estar para lhe pedir alguma coisa cara.

Carneiro - Estará voltado para trabalhos que lhe exigem criatividade. Aproveite a criatividade para arranjar uma desculpa para não estender a roupa.