Carta desAstral - 02 abril

Conheça as previsões do Prof. Estrelário para o dia 2 de abril de 2020. De segunda a sexta na Brigada da Manhã

Carneiro - Sente prazer em trabalhar e necessidade de perfeição. É de prever que hoje deixe tudo a meio.

Balança - Faça uma alimentação livre de gorduras. Evite jantar com a pessoa mais gorda que partilha a casa consigo.

Capricórnio - Dia com possíveis contactos bastante agradáveis, nomeadamente com pessoas do sexo oposto. Por isso decida rapidamente o seu.

Sagitário - Pare de andar por aí a bufar pelos cantos. Ninguém o vai convidar para uma festa onde terá de apagar velas.

Leão - Você hoje poderá contar com uma dose extra de sensibilidade. São caries.

Touro - Uma relação amorosa vai dar-lhe algum trabalho, mas será compensadora. É melhor ligar a luz pois o soutien é de abertura à frente.

Peixes - Os astros apontam para uma nova fase da sua vida. Deve ser uma fase ruim, visto que apontar é feio.

Gémeos - Bom momento para efetuar investimentos clássicos. Dia propício para comprar todas as músicas do Quinzinho de Portugal.

Virgem - Dia feliz, os acontecimentos do dia vão encher-lhe o coração. Cuidado, pode ser só colesterol.

Caranguejo - Hoje pode contar com gastos de dinheiro que não estava à espera. Abra os armários pois precisa urgentemente de comprar bolas de naftalina.

Escorpião - Irá conhecer alguém na internet que pode ser um grande, grande amor! Comesse a pensar em prendas de tamanho XXXL.

Aquário - Ao longo deste dia poderá sentir uma maior tendência para tratar do seu interior. Seja discreto ou afaste-se quando meter os dedos no nariz.