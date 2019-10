A cantora fala sobre o "mundo" de Santiago e alerta para a necessidade de maior compreensão e de apoios às crianças com esta doença.

Radio Latina 3 min.

Carolina Deslandes revela que filho sofre de autismo

A cantora fala sobre o "mundo" de Santiago e alerta para a necessidade de maior compreensão e de apoios às crianças com esta doença.

Uma em cada nove crianças sofre de uma perturbação do espectro do autismo. É o caso de Santiago, de três anos, o filho mais velho de Carolina Deslandes e do seu companheiro, Diogo Clemente.



“O nosso filho é especial. Não no sentido pejorativo, mas no sentido mais completo e literal que existe: é a criança mais especial que conheço. É um mundo com mundos por dentro”, escreve a cantora de ‘A vida Toda’ na sua mensagem no instagram, onde decidiu revelar o problema do filho para ajudar todas as crianças como Santiago, a serem melhor compreendidas e sem estigmas.

“Foi um caminho longo, de braço e de coração dado, que nos levou a pedir ajuda e a entrar dentro deste universo encantado em que ele vive. O autismo continua a ser visto como um problema. Algo que torna as pessoas diferentes e esquisitas. Pois eu olho para o Santiago e acho que os esquisitos somos nós”, vinca Carolina Deslandes, que além de Santiago tem mais dois filhos, Benjamin, de dois anos e Guilherme, de nove meses.

Aos três anos, ‘Santi’ ainda não fala, mas segundo a mãe “já me disse os mais bonitos poemas, já me mostrou cores no mundo que eu não sabia que existiam, já me disse que me amava ao roçar o seu nariz no meu e ao encostar a cabeça no meu peito”.



“Vê-lo superar-se a cada dia, vê-lo partilhar e crescer é um privilégio. E eu hei-de estar sempre lá na primeira fila, a aprender tudo o que ele quer ensinar”, garante Carolina Deslandes que domingo passado venceu um Globo de Ouro da SIC com a música ‘A Vida Toda’.

"É urgente a inclusão"

Apesar das estatísticas de crianças com problemas de espectro de autismo, ainda há muito a fazer para que se sintam integradas na sociedade. “É urgente criar meios de integração no nosso ensino, é urgente informar as pessoas sobre isto, é urgente a inclusão. Sejam bondosos com os caminhos dos outros. Eles passam por ruas que nós não imaginamos”, alerta e pede a artista.

A mensagem do pai

Horas depois de Carolina Deslandes fazer a revelação, também Diogo Clemente, o companheiro e pai de Santiago mostrou o quanto ama e orgulhoso está do seu filho e do que falta ainda fazer por estas crianças.



Santiago é o “seu comandante”. “Leva tudo à frente com os olhos, manda no mundo, nos pássaros, junta flores e faz novas, corrige a forma como as folhas dançam na água e ensina-me todos os dias a magia que está escondida dentro destas coisas e que eu não via”.

O músico deixa o alerta aos pais de crianças como Santiago e ao ministério da Saúde português: "É algo tão normal nas nossas vidas como todas as outras. Que o exemplo do Santiago, luz da nossa vida, inteligente perspicaz, criativo e especial, muito especial, possa servir para toda a gente por várias vertentes”.

O companheiro de Carolina Deslandes considera-se um privilegiado por ter ‘Santi’ o seu “comandante”: "Nós cá vamos sendo uns privilegiados por termos um astro a iluminar as nossas vidas e a salvar-me deste lugar tantas vezes ingrato e agressivo que é o mundo e a guardar-me com todo o amor e sabedoria dentro dos seus olhos. Como diz a mãe no meu tema favorito, nos seus olhos moram cores e oceanos, moram cores de outras vidas, de outros planos. É o Santi, o meu comandante".