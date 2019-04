Carolina Deslandes faz operação para perder peso

View this post on Instagram

Este post irá muito provavelmente originar títulos sensacionalistas que levam as pessoas a clicar em notícias tendenciosas. Mas já ganhei uma armadura rija o suficiente para não deixar que isso me afecte, e muito menos que me proíba de falar com o meu público sobre assuntos que considero importantes. Por baixo deste vestidos estão 3 cintas. 3 cintas e um body a tentar disfarçar a minha barriga indisfarçável. Já perdi conta da quantidade de vezes que me dão prioridade nas filas e que me põem a mão na barriga a perguntar se é menino ou menina. Aprendi a lidar com isso, a operação que terei de fazer obrigar-me a ficar em repouso pelo menos 3 semanas e não estou preparada para ficar sem pegar nos meus filhos. A verdade é que me desleixei comigo. Não me priorizei. Tinha tanta coisa a acontecer que nem me olhava ao espelho. Ignorava as mensagens que chegavam ao meu Instagram a insultarem-me e a dizerem que eu estava "obesa" e "horrível". Estava a correr contra o tempo a tentar agarrar todas as oportunidades profissionais e não faltar em casa. Não tinha tempo para isso nem me passava pela cabeça. Tens de ser tu a decidir qual é o primeiro dia em que estás preparado para mudar os teus hábitos e tomar decisões por ti. Não é porque os outros te insultam ou porque os outros acham que devias estar melhor, é porque TU não te sentes bem contigo. Antes de aceitar a participação neste programa, estava aflita porque não queria aparecer em público nem em televisão. Achei que não era capaz. Todos e cada um destes miúdos foram uma inspiração para me sentir bem comigo, e também um grande impulso para iniciar a mudança que preciso de fazer. Este post serve para vos dizer que por trás de um sorriso está sempre alguém a travar uma batalha da qual não temos conhecimento. É uma boa altura para sermos mais bondosos uns com os outros. Um dia os outros vamos ser nós. ❤️