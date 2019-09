A cantora foi assediada durante sessão fotográfica para uma revista.

Cardie B. Rapper foi vítima de assédio sexual

Cardi B junta-se ao grupo de mulheres do mundo da música que vêm a público revelar terem sido vítimas de assédio sexual em ambientes profissionais.

A rapper contou ao programa "Untold Stories of Hip Hop", da WE TV, ter sido assediada por um fotógrafo durante uma sessão para uma revista. Sem revelar qual o nome do homem em questão ou da publicação, Carbi B usou linguagem bastante visual para explicar o que aconteceu.

"Nunca me esquecerei. Fui ser fotografada e o fotógrafo tirou o pénis para fora. Perguntou-me, 'queres mesmo entrar nesta revista?'. Fiquei furiosa". A rapper diz que falou com o diretor da revista que lhe disse 'e então?'".

Segundo o The Guardian, a cantora ainda disse que "quando eu vejo o movimento #MeToo... há garotas do bairro que eu sei que passaram pelo mesmo tipo de tratamento. Acontece todos os dias. Aposto que se uma dessas mulheres levanta-se e fala sobre isso, as pessoas vão dizer, 'E daí? Você é uma puta. Não importa".

O cinema e #Bernie2020

A rapper começou em 2017 e, desde então, ganhou cinco indicações ao Grammy e um US No 1 com seu primeiro álbum, "Invasion of Privacy". Está atualmente nos cinemas, ao lado de Jennifer Lopez, no filme Hustlers. É a primeira vez que Cardi B entra num filme. O filme está a receber boas críticas e já se fala em Óscares. Bom começa para Cardi, que também faz questão de se posicionar politicamente.

Cardi B entrevistou recentemente o senador Bernie Sanders para um vídeo promocional da sua campanha às presidenciais de 2020.