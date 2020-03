A rapper deixou mensagem nas redes sociais contra as mensagens transmitidas por Donald Trump e a classe rica dos Estados Unidos.

Cardi B para Donald Trump. "O coronavírus é muito real"

Carbi B é conhecida por não ter filtros a dar a sua opinião. Desta vez, a rapper norte-americana fez um vídeo caseiro, de máscara, para fazer sobre as desigualdades sociais que saltam à vista no tratamento da Covid-19.

Começou por dizer que "o coronavírus é muito real", contrariando a mensagem de desvalorização da gravidade da pandemia transmitida pelo Presidente dos Estados Unidos.

Depois falou da situação priveligiada de algumas celebridades que são testadas, enquanto os mais pobres são enviados para casa.

"Se testares positivo para o coronavírus mas não tiveres muita febre apesar de estares constipado, és enviado para casa. Para onde pensam que estão a enviar essas pessoas? Nem toda a gente se pode dar ao luxo de ir para um quarto numa casa gigante e manter-se longe de outras pessoas. Há muita gente a viver em apartamentos pequenos com várias outras pessoas. Se as mandarem para casa com coronavírus elas vão, muito provavelmente, transmiti-lo ao seu cônjuge, aos seus filhos, a todos os que estejam à sua volta".

Cardi B apontou o dedo a personalidades falam em público sobre terem feito o teste apesar de não terem sintomas e ter dado positivo. "Isso cria confusão na cabeça das pessoas e deixa-as assustadas. Essas pessoas, que ganham salários pequenos ou médios, não têm acesso aos mesmos tratamentos médicos que aquelas que estão aqui em cima, as celebridades, nem vão ficar curadas no dia seguinte".





