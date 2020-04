A primeira missa celebrada em português pelo arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, desde que foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em outubro do ano passado, vai acontecer no próximo domingo através da Rádio Latina.

Cardeal luxemburguês celebra missa em português na Rádio Latina

Jean-Claude Hollerich vai presidir à celebração da tradicional missa dominical que a Rádio Latina transmite há largos anos e que é habitualmente celebrada pelo padre Sérgio Mendes.

"O cardeal quis celebrar uma missa para os portugueses. Penso que é por amor a Portugal e aos portugueses", disse à Rádio Latina o padre português, demonstrando-se "muito contente" com a iniciativa de Jean-Claude Hollerich.

"A missa vai ser gravada, como sempre, na Igreja de Bonnevoie, na cidade do Luxemburgo, na tarde deste sábado pelas 16h00",em grupo restrito por causa das medidas de contenção. A comunidade portuguesa poderá ouvi-la na Rádio Latina, no domingo, dia 19 de abril, pelas 9h00.

As missas em português na rádio

Não há celebrações litúrgicas presenciais no Luxemburgo desde o dia 14 de março para conter a propagação do novo coronavírus. Missas, batizados, casamentos ou primeiras comunhões estão suspensas até ordem em contrário. A diocese luxemburguesa alinhou-se assim com as medidas de contenção preconizadas pelo governo.

Apesar do confinamento, a eucaristia em português nunca deixou de ser transmitida na Rádio Latina, graças à intervenção do padre Sérgio Mendes que a celebra todos os domingos desde que chegou ao Grão-Ducado em 2012, prosseguindo a iniciativa do saudoso padre Belmiro Narino.

Quando o país se preparava para entrar em estado de emergência e os eventos públicos tinham de ser cancelados devido ao novo coronavírus "falei com o bispo auxiliar Leo Wagener, que conhece bem a missa [em português] uma vez que foi pároco de Bonnevoie, para me deixar continuar a celebrá-la para ser transmitida na rádio, com o intuito de servir a comunidade portuguesa", explicou o padre Sérgio Mendes.

"O bispo auxiliar aceitou, com a condição de a missa ser celebrada, e consequentemente gravada, com menos de dez pessoas. E assim tenho feito", concluiu o sacerdote.

A dívida de gratidão do cardeal do Luxemburgo para com os portugueses

Jean-Claude Hollerich, de 61 anos, conheceu Portugal através dos portugueses do Luxemburgo. Quer passar a sua reforma no Algarve onde comprou um apartamento e onde passa as suas férias. Estava justamente em Portugal quando soube, no primeiro dia de setembro de 2019, que o Papa o tinha nomeado cardeal, como o próprio revelou na altura em entrevista à Rádio Latina.

"Adoro Portugal. Descobri Portugal através dos portugueses no Luxemburgo. Encontrei uma gentileza e abertura tamanhas, que me interessei pelo seu país".

Sobre a razão de ter escolhido o Algarve, explicou ser também uma espécie de dívida de gratidão para com os portugueses e aquilo que os emigrantes lusos fizeram pelo Grão-Ducado.

"Tenho um grande amor pela cultura portuguesa. E estou contente porque creio que, nós luxemburgueses, temos uma dívida de gratidão para com todos os portugueses que vieram trabalhar para o Luxemburgo", confessou ainda o cardeal Jean-Claude Hollerich.



