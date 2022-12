Cardeal Jean-Claude Hollerich sugere reconciliação com a Rússia

O cardeal e arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, defende uma reconciliação com a Rússia no pós-guerra, tal como fez o Luxemburgo com a Alemanha nazi depois da Segunda Guerra Mundial.

O cardeal e arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, defende uma reconciliação com a Rússia no pós-guerra, tal como fez o Luxemburgo com a Alemanha nazi depois da Segunda Guerra Mundial.

Numa entrevista à rádio Vatican News, em que falava na qualidade de presidente da Comissão das Conferências Episcopais da Comunidade Europeia, Hollerich sugere esse caminho para se reconstruir o tecido social da Ucrânia depois da guerra.



"Devemos encontrar também uma reconciliação com a Rússia, porque no Luxemburgo temos a experiência da Segunda Guerra Mundial. Foi uma experiência muito dolorosa, conheci muita gente que odiava a Alemanha, mas depois mudou!", lembrou o cardeal luxemburguês.

"Agora que a Alemanha é um país amigo e os alemães são sempre bem-vindos no país, temos que chegar a uma reconciliação, uma paz em que ambas as partes possam manter a face, nem a Rússia nem a Ucrânia precisam perder a face, caso contrário, a paz não é possível". Mas para tal, Jean-Claude Hollerich defende que é preciso entrar numa fase de um longo diálogo.

Lydie Polfer quer continuar a ser burgomestre da capital

Com 70 anos, a atual burgomestre da Cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, quer continuar à frente da comuna. Numa entrevista à 100,7, um dos ‘pesos pesados’ do Partido Democrático (DP) confiou que caso seja eleita nas próximas eleições comunais, que ocorrem a 11 de junho de 2023, e se a sua saúde o permitir, gostaria de assumir o cargo de burgomestre por mais seis anos.

Lydie Polfer sublinhou ainda que o seu partido irá respeitar a vontade do eleitor. Ou seja, se o DP volta a ser o partido mais votado na capital, então o candidato mais votado irá ser o novo burgomestre.

Note-se que até meados de novembro, a Cidade do Luxemburgo tinha apenas seis mil estrangeiros inscritos para votar nas eleições comunais. Um número muito baixo comparando com o potencial de 80 mil votantes estrangeiros na capital.

Radares de Hollerich já ‘apanharam’ mais de 3.400 automobilistas em infração

3.428. Este é o número de multas que os três novos radares-semáforo emitiram em apenas uma semana. Estes radares iniciaram a fase repressiva a 1 de dezembro. Numa semana, estes aparelhos registaram 3.345 execessos de velocidade e 83 incumprimentos do sinal vermelho no semáforo, segundo revela o jornal L’Essentiel.

Estes equipamentos de controlo de velocidade instalados na capital 'disparam' quando detetam uma velocidade superior a 50 km/h. Ao mesmo tempo, também tiram uma fotogria se o condutor não respeitar o sinal vermelho.

Os três radares-semáforo estão instalados nas artérias de acesso ao centro da capital e junto à autoestrada A4, na route d' Esch, no boulevard Dr. Charles Marx e no boulevard Pierre Dupong.

Vaga de frio continua no Luxemburgo

O frio veio para ficar. O Luxemburgo esteve em alerta amarelo nas primeiras 11 horas desta sexta-feira e o mesmo volta a acontecer no sábado.

O aviso de frio extremo entrará em vigor à meia-noite para terminar às 11 horas da manhã de sábado.

O Meteolux prevê temperaturas mínimas que poderão baixar até aos nove graus abaixo de zero em todo o país. O alerta amarelo representa o segundo em gravidade numa escala de quatro.

Novo aumento dos combustíveis

Após várias descidas, o preço do gasóleo voltou a subir esta sexta-feira e passa a custar mais 6,1 cêntimos, ou seja, 1 euro e 63 cêntimos por litro.

A gasolina 95 aumentou 3 cêntimos e custa agora 1 euro e 45 cêntimos por litro.

Cinco pessoas detidas no Luxemburgo por roubo de material médico em França

Cinco pessoas foram detidas no Luxemburgo por roubo de equipamento médico de um hospital de Nancy, na França, no valor de um milhão de euros. A detenção aconteceu a 24 de novembro pela polícia luxemburguesa e os detidos foram, entretanto, entregues às autoridades francesas onde decorre a investigação judicial.

A 17 de novembro, os quatro homens e uma mulher, de nacionalidade colombiana, terão roubado equipamento de endoscopia de uma policlínica nesta cidade, "incluindo 18 máquinas a 30.000 euros cada". A perda total foi avaliada em "quase 1 milhão de euros", de acordo com o Procurador de Nancy.

Animais domésticos deixaram de ser aceites no centro de acolhimento para refugiados em Kirchberg

Os animais de estimação deixaram de ser aceites no centro de acolhimento de urgência para refugiados, em Kirchberg. E isso desde 10 de novembro. Uma informação confirmada pelo ministro da Imigração, Jean Asselborn, numa resposta parlamentar.

Segundo o ministro, devido à falta de vagas em todas as estruturas de acolhimento para requerentes de asilo, foi decidido que o centro de Kirchberg iria acolher para além dos requerentes de asilo ucranianos, também outras pessoas de outras nacionalidades que chegam ao país. Devido a esta alteração, o ministro salienta que é preciso garantir a segurança e a higiène de todas as pessoas albergadas.

No entanto, Jean Asselborn garante que nenhum animal é separado do seu dono. Os requerentes de proteção temporária que chegam à estrutura com um animal são realojados noutra estrutura, que permite a sua presença. O responsável pela pasta da Imigração garante ainda que nenhum animal é eutanásiado.

Situação de bronquiolite continua tensa no Luxemburgo

A situação à volta dos casos de bronquiolite continua tensa no Grão-Ducado. Numa resposta parlamentar urgente, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, informa que os números continuam elevados, mas estáveis. Em contrapartida, os hospitais estão confrontados com outras infeções respiratórias junto das crianças para além da bronquiolite, como o estreptococo do grupo A ou ainda a covid-19.

Na sua resposta, a responsável pela pasta da Saúde sublinha que a direção do Centro Hospital do Luxemburgo (CHL) criou uma célula de crise, afim de monitorizar com mais precisão a evolução dos casos de bronquiolite. Quanto à capacidade de camas, esta foi multiplicada por dois. Os quartos previstos para acolher uma pessoa foram transformados em quartos para duas pessoas, o que aumenta a capacidade de internamento.

Afim de poder tratar os casos urgentes, o CHL decidiu ainda anular, durante um certo tempo, certas intervenções cirúrgicas, caso não coloque em risco a saúde da criança. Segundo a ministra, há uma estreita colaboração entre o Centro Hospitalar do Luxemburgo e o Centro Hospitalar Emile Mayrisch, como também com os Hospitais Robert Schumann. Caso um hospital não disponha de vagas no seu serviço de pediatria, os outros hospitais são contactados afim de encontrar uma solução.

Reinfeções representaram 40,5% dos novos casos na semana passada

O número de novas infeções devido à covid-19 foi de 2.420 na semana passada. Destes, 980 casos correspondem a reinfeções, o equivalente a 40,5% dos novos casos. A idade média dos infetados foi de 45,8 anos.

Entre 5 e 11 de dezembro morreram ainda mais duas pessoas devido à covid-19, sendo a média de idades de 93 anos. Nos hospitais, 26 pessoas foram admitidas nos cuidados normais (22 na semana anterior).

Na unidade de cuidados intensivos, há 3 camas ocupadas por doentes com o SARS-CoV-2. Foram ainda administradas 1.350 doses, a maioria relacionadas com a toma da segunda dose adicional. A taxa de vacinação mantém-se nos 79% da população vacinada.

LCGB em protesto na Sociedade Elétrica de Our

Vai haver um piquete de protesto em frente à Sociedade Elétrica de Our (SEO). A ação é organizada, esta sexta-feira, pela central sindical LCGB, que diz constatar uma série de disfuncionamentos na empresa.

O Estado luxemburguês é um dos principais acionistas desta empresa, com pouco mais de 40%. O sindicato denuncia, nomeadamente, o desrespeito pelos direitos da delegação do pessoal, apontando que não tem havido diálogo social. Ainda segundo a LCGB, a direção tenta mesmo intimidar membros da delegação.

Para além disso, a central sindical salienta que o ambiente de trabalho “não tem sido bom”, devido a certas desigualdades de tratamento entre os serviços. Após o fracasso do diálogo social, a LCGB diz que se sente obrigado a organizar o piquete de protesto. Esta medida vai ter lugar esta sexta-feira, em frente à empresa (3 rue de l’Energie L-9463 Stolzembourg), a partir das 14 horas.

UE aprova nono pacote de sanções à Rússia que restringe venda de ‘drones’

O Conselho da União Europeia (UE) aprovou ontem um nono pacote de sanções à Rússia pela invasão da Ucrânia, que inclui medidas restritivas para mais 200 indivíduos e entidades e restrições no acesso das forças russas a 'drones'.

A aprovação foi feita numa reunião dos embaixadores dos Estados-membros, à margem de um Conselho Europeu em Bruxelas.

Além disso, a UE quer impor novos controlos e restrições à exportação, particularmente para os bens de dupla utilização, como produtos químicos e componentes eletrónicos e informáticos.

FC Porto procura apurar-se para os quartos de final da Taça da Liga

O FC Porto tenta hoje qualificar-se para os quartos de final da Taça da Liga de futebol, bastando-lhe um triunfo em casa frente ao Vizela, na terceira e última jornada do Grupo A.

O encontro está marcado para as 21:30.

Fernando Santos abandona a seleção portuguesa

É oficial. Fernando Santos deixou o comando técnico da seleção portuguesa, após oito anos à frente da equipa das ‘quinas’, anunciou ontem a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Desde 2014 na seleção portuguesa, Fernando Santos deu os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.

“Além dos títulos conquistados, Fernando Santos tornou-se o selecionador com mais jogos e mais vitórias. Em 109 jogos, Fernando Santos conseguiu 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas, a última das quais frente a Marrocos, por 1-0, nos quartos de final do Mundial2022 de futebol.

Final entre Argentina e França será arbitrada pelo polaco Szymon Marciniak

A final do Mundial2022 de futebol entre a Argentina e a França, marcada para domingo, a partir das 16:00 será arbitrada pelo polaco Szymon Marciniak.

O árbitro polaco, de 41 anos, já tinha apitado nesta prova as duas seleções presentes na final, ao dirigir o Argentina-Austrália, que os argentinos vencerem por 2-1, nos oitavos de final, e o França-Dinamarca, ainda referente à fase de grupos, vencido pelos gauleses, também por 2-1.

