Atualidade em síntese 26 OUT 2022

Cardeal do Luxemburgo abre caminho para a bênção da Igreja a casais homossexuais

O presidente da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, o cardeal luxemburguês Jean-Claude Hollerich, não condena a bênção aos casais homossexuais pela Igreja católica. A posição foi defendida numa recente entrevista ao jornal L'Osservatore Romano.



Segundo o cardeal do Luxemburgo, "os homossexuais não escolheram a orientação sexual" e "não são 'maçãs podres'". Por isso, e como “criaturas de Deus", deveriam ter a possibilidade de receber a bênção, como os casais heterossexuais”.

Mas já sobre o casamento, Jean-Claude Hollerich continua a defender que o matrimónio deve ser exclusivo às pessoas do mesmo sexo.

Na entrevista, Hollerich condena ainda a eutanásia e a possibilidade de o aborto vir a ser incluído entre os direitos fundamentais da União Europeia.

Edna Marta. Nova embaixadora espera mais ajudas para suprir crise socioeconómica em Cabo Verde

A ameaça da fome em Cabo Verde volta a pairar, com o Governo a declarar, recentemente, situação de emergência social e económica, como efeito das atuais crises pandémica e da guerra na Ucrânia.

Podcast Morabeza. Embaixadora Edna Marta espera "amizade e diálogo" com a comunidade cabo-verdiana Na primeira hora do programa Morabeza de 23 de outubro de 2022, tivemos o prazer e a honra de receber a nova embaixadora de Cabo Verde no Luxemburgo, Edna Marta. A entrevista serviu para conhecer melhor a carreira da diplomata, as prioridades da sua missão e as expectativas sobre o trabalho com a comunidade.

O Luxemburgo foi um dos primeiros países a intervir, há poucos dias, com três milhões de euros para garantir uma refeição quente às crianças do ensino pré-escolar ao ensino secundário.

A nova embaixadora de Cabo Verde no Luxemburgo, Edna Marta, disse ao programa Morabeza, da Rádio Latina, que uma das suas missões no Grão-Ducado passa por conseguir mais ajudas para a população do arquipélago. Além do Governo, vai também trabalhar com igrejas, ONG, empresas e comunidade. Oiça aqui as declarações da embaixadora.

OE2023 em contexto económico incerto

“Temos de viver com incertezas importantes”. Quem o diz é o diretor do Instituto Nacional de Estatísticas (Statec), Serge Allegrezza, no âmbito das discussões sobre a proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2023. A afirmação foi feita em sede de comissão parlamentar, numa sessão em que os peritos do Statec foram chamados a apresentar as suas projeções aos deputados.

O Statec reviu em baixa as previsões de crescimento económico do Grão-Ducado. O Produto Interno Bruto (PIB) deverá crescer 1% , em 2022, e 2%, em 2023. Nas projeções anteriores, o PIB crescia 2,5%, em 2022, e 2%, em 2023.

Um dos piores cenários é a recessão económica dos países que têm a moeda Euro, já que para 2023, as atuais previsões apontam para um PIB negativo da zona euro, em -0,1%. Mas para o Statec, o Luxemburgo está resguardado com o pacote de medidas anti-inflação – como a redução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (-1% aplicável às três taxas existentes) – aprovado pelo Governo com os parceiros sociais e o desemprego não deverá ultrapassar os 4,9% em 2023.

Luxemburgo tem menos bancos privados mas geram mais dinheiro

No ano passado havia 48 bancos privados no Grão-Ducado, menos 18 do que em 2015, mas que geriram mais dinheiro, atingindo até um novo recorde.

Segundo a Associação dos Bancos e Banqueiros do Luxemburgo (ABBL), em 2021, os bancos privados geriram ativos num valor de 600 mil milhões de euros, um novo máximo histórico no país. Há dez anos, esse valor resumia-se a metade. Números que deixam o setor dos bancos privados otimista para o futuro, embora olhe com prudência para o desenvolvimento da situação neste ano de crise energética.

A ABBL sublinha, em comunicado, que o Luxemburgo continua a ser uma localização privilegiada na Europa para o estabelecimento da banca privada. A legislação bem como a estabilidade social e política são critérios a favor do Grão-Ducado. Atualmente, este setor emprega 6.000 pessoas.

Gasóleo mais barato no Grão-Ducado

O preço do gasóleo baixou esta quarta-feira.

A queda deste combustível é de 3,9 cêntimos por litro e custa agora 1,982 euros por litro.

Associação anda nas ruas da capital a contar os sem-abrigo

A associação Inter-Actions anda hoje pelas ruas dos 24 bairros da Cidade do Luxemburgo a contar o número de pessoas que vivem na rua. A missão foi-lhe atribuída pelo Governo e faz parte da estratégia de luta contra a situação de sem-abrigo e exclusão ligada à habitação.

De acordo com a ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, o projeto vai servir, por exemplo, para recolher dados socioeconómicos sobre as pessoas sem domicílio, que permitirão ao Executivo conceber medidas adaptadas às suas necessidades.

Depois de uma primeira avaliação, o projeto deverá ser estendido a outras cidades do país.

Ministros da UE no Luxemburgo debatem mecanismo para regular eletricidade

A Comissão Europeia propôs esta terça-feira um novo mecanismo para regular os preços da eletricidade como alternativa ao limite máximo dos preços do gás para a produção de eletricidade, uma ideia defendida pela França.

Os ministros da energia da UE, reunidos no Luxemburgo debateram esta nova proposta, que vem juntar-se aos planos já apresentados por Bruxelas em 18 de outubro para reduzir os preços da energia.

OGBL. Auxiliares de educação não são devidamente remunerados

Os auxiliares dos educadores de infância (aide-educateurs, em francês) não são devidamente compensados financeiramente pelo trabalho que fazem. Esta é a principal queixa da central sindical OGBL, que num comunicado explica que muitos destes profissionais ganham menos que o salário mínimo qualificado. A OBGL diz que muitos dos trabalhadores das estruturas de acolhimento para crianças e jovens, que integram o contrato coletivo do setor (SAS), são recrutados no escalão mais baixo da carreira (C1).

Ora, segundo o sindicato, o contrato coletivo estipula que quem faz parte da carreira C1 é, por exemplo, pessoal da limpeza ou pessoas que trabalham no local técnico, ou seja este escalão não se destina a assalariados que enquadram pedagogicamente crianças e jovens.

Ainda segundo a central sindical, os auxiliares dos educadores de infância com formação de base já foram mais bem pagos. Recebiam mais 600 euros por mês no ordenado bruto do que atualmente, segundo a OGBL.

Convenção Coletiva. 350 funcionários da fábrica DuPont com aumentos salariais

A direção da empresa DuPont de Nemours assinou um novo contrato coletivo de trabalho com os sindicatos LCGB e OGBL, envolvendo 350 funcionários. A nova convenção tem uma duração de três anos, vigorando de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2025.

Entre as medidas negociadas estão aumentos salariais anuais de 1,2%, em regime de "grelha de mérito" e o prémio anual de 500 euros para trabalhadores sujeitos ao princípio da definição de tarefas.

A empresa norte-americana DuPont é uma das maiores do mundo nos setores da química e da biologia. Está presente em mais de 40 países e emprega mais de 23 mil trabalhadores. No Luxemburgo tem a sua unidade de produção em Contern.

BnL quer restaurar cartazes antigos. Um deles mostra o ‘Hércules luxemburguês’

A Biblioteca Nacional vai colocar à venda uma centena de obras das quais tem vários exemplares. E vai fazê-lo por uma boa causa nos dias 28 e 29 deste mês. O preço fica ao critério do ‘comprador’ e os fundos angariados serão usados para restaurar documentos antigos como cartazes, diplomas e, nas palavras da BnL, outros documentos “preciosos”.

Contactada pela Rádio Latina, a instituição adiantou que há documentos anteriores ao ano de 1900, e até dois que remontam a 1795.

A Biblioteca Nacional indica que, “infelizmente, muitos dos cartazes estão num estado crítico” pelo que o objetivo é restaurá-los para que possam ser digitalizados. Um dos que está à espera de ser restaurado data de 1912 e mostra John Grün, o “Hércules luxemburguês”. Saiba mais aqui.

Luxemburgo sem gripe das aves. Mas é preciso cautela

O Luxemburgo não regista, neste momento, qualquer caso de gripe aviária, mas o Ministério da Agricultura apela aos detentores de aves para que respeitem as medidas de prevenção. Em comunicado, o ministério alerta que o vírus está “muito presente nos países vizinhos” e que o risco de aparecimento da doença no Luxemburgo é de novo elevado, uma vez que a época de migração das aves já começou.

Para evitar o aparecimento e propagação do vírus, a Administração Luxemburguesa Veterinária e Alimentar recomenda que as aves domésticas sejam mantidas e alimentadas no interior. Qualquer situação de mortalidade anormal deve ser notificada a um veterinário ou à Administração Luxemburguesa Veterinária e Alimentar (tel.: 247-82539).

A entidade frisa também que as importações de aves têm de ser certificadas por um veterinário oficial do país de origem. Regra que se aplica também a compras feitas em mercados. As autoridades lembram que o consumo de carne e de ovos não constitui um risco para a saúde humana.

Cerca de 150 casos de covid-19 em lares para idosos

O número de infeções por covid-19 tem-se mantido estável no Luxemburgo, o que se reflete também nos lares para idosos. Mas há exceções. Há atualmente cerca de 150 pessoas infetadas com SARS-CoV-2 nos lares do país, avança a RTL. Ao todo, haverá 26 lares afetados.

O lar que mais chama a atenção é a Fundação Pescatore, na capital, que regista atualmente 60 pessoas infetadas com covid-19. Uma situação que levou ao encerramento do restaurante do lar.

As visitas ao Pescatore mantêm-se mas os visitantes têm de usar máscaras de tipo FFp2 e recomenda-se a realização de autotestes. Segundo o Ministério da Família, Corinne Cahen, as pessoas infetadas apresentam sintomas ligeiros idênticos aos da gripe sazonal.

Covid-19: Países devem preparar-se para aumento de infeções e hospitalizações

A Europa registou 1,4 milhões de infeções e 3.250 mortes na última semana, um novo aumento da covid-19 que obriga os países a preparem-se para um crescimento de casos e hospitalizações, alerta a Organização Mundial da Saúde.

Com a chegada do outono e a aproximação do inverno, a OMS está preocupada com um possível aumento dos números da covid-19 e da doença correspondente.

Daí a Organização encorajar os países a prepararem-se para possíveis novos aumentos de casos e internamentos por covid-19, tendo em conta que algumas subvariantes da Ómicron são mais transmissíveis do que as suas antecessoras e que muitas pessoas continuam por vacinar ou têm a vacinação incompleta.

Portugal e Luxemburgo: os campeões em desperdiçar comida

As famílias portuguesas são as campeãs do desperdício alimentar na Europa, seguidas das de Itália e Luxemburgo.

Em Portugal, cada cidadão deita para o lixo 124 kg de comida por ano, em casa e em média. É o valor mais alto de desperdício alimentar por famílias da Europa, como revela o estudo do Eurostat, Em segundo lugar, encontram-se as famílias de Itália que geram, anualmente e em média, 107 kg por pessoa de desperdícios alimentares.

O Luxemburgo surge em terceiro lugar na tabela, com cada habitante a deitar fora, em sua casa, 91 kg de alimentos. Os dados de 2020 são os mais recentes disponíveis e, como realça o Eurostat, dizem respeito ao primeiro ano da pandemia covid-19, com todos os confinamentos e restrições.

Futsal/Champions. Differdange joga contra Skopia da Macedónia do Norte

O Differdange arranca esta quarta-feira a sua participação na ronda de elite de futsal, com vista à fase final da Champions. A formação do sul do país vai jogar às 20h desta quarta-feira, no terreno do Skopia, na capital da Macedónia do Norte.

O Differdange faz parte do grupo 8, juntamente com o Skopia, o Lucenec, da Eslováquia, e o Chrudim, da República Checa.

Esta fase de grupos vai ter lugar entre 26 e 31 de outubro, com todos os jogos disputados na Macedónia do Norte. Ao todo, há oito grupos de quatro equipas. Depois, os 16 melhores clubes vão competir em quatro grupos de quatro, num sorteio que será conhecido no dia 8 de novembro. Os quatro vencedores dos grupos avançam para a fase final que será disputada em abril de 2023.

Benfica vence Juventus e está nos oitavos de final da Liga dos Campeões

O Benfica qualificou-se ontem para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer em casa a Juventus, por 4-3, em jogo da quinta jornada do Grupo G.

Os 'encarnados', que continuam invictos esta temporada, passam a somar 11 pontos, os mesmos do Paris Saint-Germain, que lidera a 'poule', com a Juventus a ser terceira com três, os mesmos do Maccabi Haifa.

Redação Latina | LUSA || Foto: Chris Karaba



