Ator veste pela quinta vez a pele do célebre agente secreto no cinema.

Caprichos de Daniel Craig estão a atrasar filme de James Bond

Atores e produtores estão a ficar furiosos com as exigências do atual protagonista da saga James Bond, o ator Daniel Craig. Segundo a imprensa inglesa, o problema não são os pedidos pessoais de Craig, que veste pela quinta vez a pele do célebre agente secreto. Há, sim, algum descontentamento com o poder excessivo do ator em relação às cenas do filme e mesmo ao realizador.

Logo após estrear o quarto filme como James Bond, "Spectre", em 2015, Daniel Craig deu uma entrevista onde garantia que preferia "cortar os pulsos a interpretar novamente 007". O que é certo é que vai protagonizar o novo filme da saga, que ainda não tem nome oficial. "Bond 25", como é designado para já, estreia em 2020, e parece que Craig voltou atrás na promessa que tinha feito, tendo ponderado a proposta de 25 milhões para continuar a vestir mais uma vez a pele do agente secreto mais famoso do cinema.

A astronómica quantia e a resposta positiva a todas as suas exigências em muito terão contribuído para Craig ter aceite, mas algumas queixas têm surgido na imprensa nos últimos tempos.

O capricho mais polémico está a ser o seu envolvimento no processo criativo do filme. A produtora aceitou que Daniel Craig participasse nas decisões criativas e é isso que está a causa problemas, assegurou uma fonte citada pelo inglês The Sun. A fonte conta que o elenco e a produção esperam horas, pelo fim das "contínuas discussões", mas "o que Craig quer, ele tem".

Além de que, "Bond 25" "não está preparado cronologicamente, carece de liderança, falta um chefe capaz de tomar decisões", o que está a criar mal-estar nas filmagens, acrescenta a mesma fonte.

O facto de o guião do filme ainda não estar completamente fechado e a película não ter ainda nome oficial podem ser indícios de que nem tudo vai bem na rodagem. A estreia do 25º filme James Bond está prevista para abril do próximo ano. Além de Daniel Craig, já são conhecidos o vilão, o oscarizado Rami Malek e a bond girl, Ana de Armas, entre outros.



Indiferente a tudo isto, Daniel Craig, de 51 anos, vai continuando os seus rituais diários, preparando-se para as suas cenas de ação e sedução. Dispensou a equipa de luxo oferecida pela produtora do filme e levou com ele o seu cozinheiro pessoal, fisioterapeuta e o personal trainer. Este último já o acompanha desde o primeiro filme em que protaganizou o agente secreto. Os homens de confiança encontram-se temporariamente na Jamaica, onde está a ser rodado o novo filme.

"Daniel sempre foi um perfecionista. Tem um cozinheiro pessoal que só cozinha para ele, e um preparador físico da sua máxima confiança. Não há qualquer dúvida de que ele estará em plena forma para as cenas mais exigentes", declarou outra fonte citada pelo The Sun.

O facto de o guião do filme ainda não estar fechado e a pelicula ainda não ter nome oficial alimentam as suspeitas de que nem tudo vai bem nestas filmagens. A estreia do 25º James Bond está prevista para abril do próximo ano. Além de Daniel Craig, já são conhecidos o vilão, o oscarizado Rami Malek, e a bond girl, Ana de Armas, entre outros.

Depois de "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) e "Spectre" (2015), esta será a última vez que Daniel Craig será James Bond. A acreditar nas suas intenções.