A 10.ª edição do LuxFilmFest arrancou na quinta-feira, dia 5 de março, e prolonga-se até ao próximo dia 15.

Radio Latina 1

Capital vive dez dias de "Luxembourg City Film Festival"

A 10.ª edição do LuxFilmFest arrancou na quinta-feira, dia 5 de março, e prolonga-se até ao próximo dia 15.

A cidade do Luxemburgo volta a promover a sétima arte através do Luxembourg City Film Festival, em que se dá visibilidade ao mercado do audiovisual luxemburguês.

O LuxFIlmFest mantém a mesma premissa de sempre: ser uma rampa de lançamento para os filmes que se fazem no país ou em que este é o cenário.

Estão 130 produções (longas e curtas-metragens) na corrida oficial. A programação também incluí workshops, exibições e debates com os realizadores, atores e produtores.

A programação pode ser consultada aqui.